Wenger: "Sé mi futuro y muy pronto lo sabréis"

El técnico del Arsenal, Arsene Wenger, anunció este sábado que ya sabe cuál será su futuro al término de una temporada que marcha por el "peor momento en 20 años", y desveló que "pronto" dará a conocer su decisión, después de ver complicarse más aún terminar entre los cuatro primeros de la Premier.

"Sé lo que voy a hacer con mi futuro, pronto lo sabréis, muy pronto", indicó en la rueda de prensa posterior a la derrota (3-1) ante el West Bromwich Albion, la cuarta en los últimos cinco partidos, que le mantiene a cinco puntos de la cuarta plaza que pueden ser ocho este domingo.

La afición del cuadro londinense mostró una vez más la división de opiniones en cuanto a la continuidad o no del técnico francés, quien lleva más de 20 años en el Arsenal, ganando tres veces la Premier aunque la última fue en 2004. Incluso al cielo llegaron las pancartas tiradas por avionetas con "Arsene fuera" y "En Arsene confiamos".

"No es lo que me preocupa hoy. Estamos en el peor momento que hemos sufrido en 20 años, perdemos partido tras partido y eso para mí es más importante", afirmó sobre el debate en el aficionado del club sobre su futuro en el banquillo, más caliente si cabe desde el 10-2 en contra en la eliminación en 'Champions' ante el Bayern Múnich.

Wenger reconoció que terminar entre los cuatro primeros en liga será una empresa difícil y confesó que ve una buena actitud en sus jugadores. "Será muy difícil. No hay otra manera de lograrlo que luchar hasta el último partido de la temporada. No se ha visto una falta de actitud. Controlamos el partido y no funcionó. Nos falta algo de confianza pero no es un problemas de actitud", finalizó.