Arribas: "¿La celebración de Aspas? Si a un jugador se le odia en un sitio será por algo"

El jugador del RC Deportivo de La Coruña Alejandro Arribas aseguró que si un jugador es odiado en un sitio "será por algo" al ser preguntado por la celebración de Iago Aspas en el derbi de este domingo en el triunfo del conjunto olívico en Riazor (0-1).

"Estaba pendiente -porque nos habían metido gol- de intentar pensar en remontar el partido, en intentar empatar. Ni me fijé (en la celebración)", manifestó tras el gesto de Aspas, que se señala el escudo frente a la afición deportivista.

"Me lo han dicho ahora los compañeros. Pero que cada uno lo celebre como quiera. Allá él. A cada jugador, si se le odia o no en un sitio será por algo. Iago Aspas y el Dépor no tienen mucho en común. Cuando pase al revés tampoco hará gracia. Al final esto es fútbol y unas veces te toca sufrirlo, otras veces te toca a favor. Es una anécdota más. Este año les ha tocado a ellos, ojalá el año que viene nos toque a nosotros", dijo.

A su juicio, el derbi fue "un partido de empate como dijo el míster". "Hubo una ocasión para cada equipo. Nosotros tuvimos un mano a mano claro en el saque inicial de la segunda parte. El portero estuvo acertado. Y ellos tuvieron una y la metieron. Esa es la diferencia", analizó.

Además, Arribas dijo que "el grupo estuvo bien, hubo pocas ocasiones en un partido cerrado para los dos equipos". "Ellos son un gran rival que te exige mucho físicamente, mucho uno para uno. El equipo estuvo no muy bien como otros días pero bien, normal. Tampoco dejó opciones al rival", explicó.

"Tenemos que seguir trabajando igual. La dinámica sigue siendo buena. Estamos a tres partidos del descenso", dijo pese a la derrota ante el Celta. "Hay que seguir trabajando. A la vuelta vienen tres partidos seguidos (Valencia, Granada y Sevilla) y ahí es cuando veremos si podemos salir o quedarnos a pelear hasta el final. Ojalá podamos trabajar mucho y salir de ahí en esa semana", comentó.

"Después de partido de Leganés, a cualquiera le preguntas y lo firmamos todos. El equipo está en una dinámica positiva. Ayer perdió pero no se lo mereció. Seguir trabajando como hemos hecho hasta ahora y a ver si podemos sumar muchos más puntos", finalizó Arribas.