Este es Steve Futterman, el periodista que se durmió en la rueda de prensa de Luis Enrique

La rueda de prensa de Luis Enrique, entrenador del FC Barcelona tras el partido de este 19 de marzo de 2017 ante el Valencia tuvo un hecho reseñable. Y no tiene que ver directamente con el fútbol, las renovaciones o los jugadores.

Lo inaudito fue que un periodista se quedó dormido mientras el míster reflexionaba sobre el partido.

Se trata de Steve Futterman, periodista de la CBS, el que se quedó dormido y Luis Enrique se percató generando un momento divertido.

El propio periodista reconoció lo ocurrido en su cuenta de Twitter y se disculpó con humor de lo ocurrido, algo que también hizo Luis Enrique por si le hubiera molestado su comentario en la rueda de prensa.

Rule number one covering #FCBarcelona match - do NOT nod off during post match news conference with #LuisEnrique. #oops #idid