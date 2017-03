Iniesta: "Quizás ha cambiado mi juego, pero me siento igual de bien"

El jugador del FC Barcelona Andrés Iniesta dijo que es posible que haya sufrido un "cambio" en su forma de jugar esta temporada, pero aseguró sentirse "igual de bien" en una etapa diferente en la que disfruta "como antes".

"Yo en esta etapa estoy disfrutando tanto como antes. Quizás el juego haya cambiado o no, pero me siento igual de bien", aseguró Iniesta en declaraciones al programa 'Universo Valdano' de beIN Sports, donde repasó su carrera con detenimiento.

Preguntado por sus inicios, Iniesta dijo que recuerda con especial cariño a Ronaldinho. "Su llegada cambió el rumbo del club. La primera buena etapa con Frank Rijkaard. Sobre todo los primeros años, donde volvemos a ganar la liga, volvemos a ganar la 'Champions' y sobre todo la llegada de Ronaldinho", incidió.

De igual manera que repasó la etapa de Pep Guardiola. "Tiene una cosa muy significativa y es que te convence porque las cosas que te dice muchas veces pasan". "Nos llevó a creer en lo que hacíamos y en la forma en la que lo hacíamos. Eso mantenerlo durante años es muy difícil, y lo hicimos, y sobre todo cómo lo hicimos", recordó.

Además, Iniesta fue preguntado por el gol del Mundial de Sudáfrica que permitió a España proclamarse campeona del mundo por primera y única vez en su historia. "No hay calificativos. Tener la oportunidad de hacer el gol más importante para tu país, para la selección en ese momento. No sé, yo me siento orgulloso, un privilegiado, un afortunado, no sé, todos los calificativos positivos que quieras".

En otros temas también recordó la celebración de aquel gol en Sudáfrica. "Yo no fui consciente de quitarme la camiseta pensando. Salió sola. Todo fue mágico. En ese día, Dani Jarque también será recordado para siempre, porque una de las imágenes de ese partido es la celebración", concluyó Iniesta.