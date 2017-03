Xabi Prieto: "Quería ganarme la renovación en el campo, no por llevar muchos años"

El jugador de la Real Sociedad Xabi Prieto confesó este martes en el día posterior a la firma de su renovación por una temporada que "existió la posibilidad de haber renovado antes", pero él quería ganárselo "en el campo", "por méritos propios", y no "por llevar muchos años en el club o haber jugado muchos partidos", y añadió que se siente "un auténtico privilegiado" por poder "vestir" la camiseta del equipo blanquiazul "un año más".

"Existió la posibilidad de haber renovado antes, pero quería tener la sensación de ganarme la renovación en el campo, no por llevar muchos años en el club o por haber jugado muchos partidos. Quería tener la sensación de haberme ganado la renovación por méritos propios y por haber dado buen nivel y, a partir de ahí, tomar la decisión", afirmó en sala de prensa.

El capitán del equipo 'txuri-urdin', de 33 años, confesó también que fue una decisión "muy meditada", pero ahora cree que ha sido "acertada". "Estaba feliz de poder compartir un año más con todos ellos. Había sido una decisión muy meditada que no había sido fácil porque le he dado muchas vueltas pero creo que era una decisión acertada. Iba a tratar de hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo a conseguir sus objetivos y a disfrutar del día a día", dijo.

"Emociona recibir mensajes de felicitación por continuar un año más en tu club. Me siento un auténtico privilegiado de poder vestir esta camiseta un año más y espero estar a la altura de lo que se exige y de lo que representa ser capitán de la Real", manifestó.

El '10' del equipo donostiarra ha jugado un total de 486 encuentros con la camiseta de la Real Sociedad. "Parece mentira. Echo la vista atrás y no me creo que haya jugado tantos partidos, porque se me ha pasado rápido, pero a la vez es bonito vestir esta camiseta en tantas ocasiones y poder pasar a la historia del club", espetó.

"Al tema de los números y de las cifras no le hago mucho caso en estos momentos. Me queda una temporada más para seguir disfrutando y para seguir jugando partidos. Después ya habrá tiempo para mirarlos", apuntó Prieto ante los medios.

Finalmente, dijo que se encuentra bien física y mentalmente, "con garantías de continuar un año más". "Me encuentro bien físicamente, estoy disfrutando, mentalmente también me veo con garantías de continuar un año más. También ayuda que el entrenador confíe en mí, la dirección deportiva y el presidente quieran que siga. Todo esto ayuda", explicó el centrocampista vasco.