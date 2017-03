Busquets: "Me considero un 'bicho raro' en el mundo del fútbol"

El centrocampista del FC Barcelona y de la selección española Sergio Busquets se considera un "bicho raro" en el mundo del fútbol porque prefiere no hacer ruido y rehúsa las redes sociales porque no le gusta "dar entrevistas" ni "entrar en polémicas".

"No soy mucho de dar entrevistas, entrar en polémicas... Lo digo en general. No por mí, ni por la radio. Lo digo porque no soy muy abierto, no tengo perfil en redes sociales, ni nada de eso; estoy un poco al margen. Me dedico a jugar y poco más", dijo Busquets en una entrevista a 'El Partidazo' de la Cadena Cope.

En este sentido, el jugador culé aseguró que prefiere no entrar en polémicas como el cruce de declaraciones que han mantenido recientemente Gerard Piqué y Sergio Ramos. "Son muchos años con Ramos y con Piqué en la selección y el buen ambiente y el buen rollo es magnífico. Aquí Sergio es el capitán y tiene más jerarquía, y en el Barça Gerard tiene más protagonismo", comentó.

Preguntado por el "histórico" en "todos los sentidos" de Ramos en relación a la remontada ante el PSG, Busquets explicó que "tiene que haber de todo, pero ante todo respeto". "A veces se cruza la barrera del respeto por muchas cosas, ya sea porque no quieres que el rival esté, por el hecho de ser el eterno rival... Que digan lo que quieran. Yo no voy a entrar en esa guerra", agregó.

En relación a ese partido, Busquets aseguró que "ha cambiado mucho" la temporada después de la remontada. "Está claro que no estábamos eliminados, pero lo teníamos muy difícil. La balanza se decantaba más a quedarnos fuera que a seguir vivos, pero así es el fútbol que te da estas oportunidades y la aprovechamos. Ahora cambia la temporada", reconoció.

"En 'Champions' tienes las mismas opciones que el resto de los rivales, pero están los mejores equipos de Europa. Y en Liga pues quizá será un mano a mano contra el Real Madrid, pero también tenemos que jugar entre nosotros y aún quedan partidos decisivos", manifestó el jugador catalán.

Además, Busquets admitió que este curso le costó "coger la forma" al principio. "Y cuando mejor estaba me pasó la lesión; no fue grave, pero fue dura porque tuve tocadas varias zonas del tobillo y quizá me precipité al volver. A partir de ahí, cada partido que pasara me iba a encontrar mejor y creo que cada día juego un poco mejor", valoró.

"ME GUSTARIA SER ENTRENADOR" En otro orden de cosas, Busquets aseguró que le gustaría terminar su carrera en Estados Unidos y "luego ser entrenador". ¿Y Piqué de presidente, Xavi de mánager general y Busquets de entrenador?, le replicó el periodista. "No estaría mal ¿eh?" contestó el jugador del Barça, que no quiere dejar fuera a Puyol.

"Estaría bien. Es una hornada que dio mucho al FC Barcelona y cada uno en su apartado, pero a lo mejor puede ser en un futuro. Nunca se sabe", añadió Busquets antes de ser preguntado por el futuro del banquillo blaugrana. "Hay un cambio, el míster se va y bueno, hay unos cuantos candidatos y el club decidirá cuál es el mejor".

"Creo que si el club está interesado en algún entrenador que algún jugador haya tenido, si no tienen muchas referencias, quizá puedan pedir opinión. Siempre en cuanto a referencias, no en cuanto a decisión, de este entrenador u otro. A partir de ahí, el club mueve sus hilos y sabe qué puede ser lo mejor. Seguro que va a salir bien", auguró.

Además, puesto en la duda entre Unzué y Valverde, Busquets no quiso pronunciarse. "No me tengo que meter ahí. A Ernesto no lo conozco, primero lo respeto porque está entrenando a un club y ese club se merece todos los respetos y bueno, Juan Carlos (Unzué) sí que lo conocemos, sabemos que ha tenido experiencia a nivel de primer entrenador aunque no en un equipo de élite y luego ha estado en cuerpos técnicos con grandes entrenadores que han ganado mucho, ha sido importante y conoce la casa", agregó.

Por último, Busquets dijo que -pensando en la selección- está "contento" con esta nueva etapa y que Lopetegui tiene "la misma idea" que Del Bosque. "Es la misma idea con el mismo sistema. Quizá Lopetegui quiera mantener al equipo más junto a la hora de presionar, pero yo creo que es bastante similar", espetó.

"Al final con Vicente hemos conseguido mucho, aunque al final se quedó el sabor amargo del último Mundial y Eurocopa, pero hay que mirar el futuro, estamos muy ilusionados con Lopetegui, con lo que se ha visto en estos primeros partidos y estamos inmersos en una clasificación con un grupo que no va a ser fácil", finalizó.