Cerezo: "Nunca dejamos tirado a nadie, pero era imposible traer a Diego Costa"

El presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo espera que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) recordó que, en relación con las declaraciones de Diego Costa, el club "nunca" deja tirado a nadie, pero que en el momento de intentar traerle de regreso era "imposible" hacerlo.

El delantero hispano-brasileño del Chelsea Diego Costa señaló este miércoles en un programa radiofónico que el conjunto rojiblanco no le esperó cuando el tuvo que "esperar", el dirigente fue irónico y apuntó que "el que espera desespera", pero aludió que a la entidad pueden volver "todos" porque es la "casa" de todos ellos.

"Nos gusta que todos los grandes jugadores que ha tenido el Atlético de Madrid quieran volver. El 'Atleti' nunca deja tirado a nadie, pero hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden y justo en ese momento era imposible porque pertenece a un club, que es un gran club, y no lo quería dejar salir y nosotros ante esa duda tuvimos que fichar a otro jugador", subrayó este miércoles tras acudir a la presentación de #Imperdible_02 en el que participa el club rojiblanco junto a la Fundación Cotec para la Innovación.

Además, respecto a los rumores generados entorno al delantero francés Antoine Griezmann, el presidente rojiblanco apuntó que él solo le ve jugando en el Atlético de Madrid, mientras que en la posible renovación de Fernando Torres señaló que no cree que haya "ningún problema". "Estamos de aquí a final de temporada y estamos decidiendo lo que va a pasar", explicó.

Y por la polémica creado en torno al delantero madrileño y el 'Cholo' Simeone, aclaró que no hay "ninguna". "'Cholo' es nuestro entrenador y Fernando Torres nuestro jugador y el entrenador es el que decide quien juega y quien no juega. No te puedo decir nada salvo que se llevan fenomenalmnte bien", confesó.

Además, espera que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) les "quite" la sanción que les impide fichar en el mercado veraniego y tengan "el mismo trato que ha tenido el Real Madrid". "Hay que esperar porque nosotros no recurrimos y hay que esperar la resolución del TAS", indicó Respecto a la última victoria ante el Sevilla, el dirigente consideró que fue "importante". "Son tres puntos para poder seguir luchando por estar entre los tres primeros y eso es importante. La victoria frente al Sevilla fue muy muy importante", admitió.

Finalmente, aseguró que "si" puede acudirá este próximo domingo al Estadio Vicente Calderón para ver el partido entre el Atlético de Madrid Féminas y el Athletic Club, en el segundo choque que las chicas del club disputan esta temporada en el manzanares.