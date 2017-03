Deulofeu: "La confianza y trato que me ha dado el Milan han sido clave para que esté en la selección"

El delantero español del AC Milan Gerard Deulofeu ha agradecido públicamente al Milan la "confianza" y el "trato", factores "clave" que han propiciado su vuelta a la convocatoria de la selección Absoluta para los compromisos de Israel, clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018, y Francia, amistoso en el Stade de France de París.

"Estoy muy contento en Milán, las cosas están yendo bien y la confianza que me han dado desde que llegué ha sido clave para que esté aquí. Mostraron interés desde el primer día de mercado, no lo dudé y el trato que me dieron y esa confianza me ha ayudado a alcanzar la regularidad. Ahora soy más maduro, más inteligente en el campo y fuera de él", declaró Deulofeu este miércoles en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Factores como la "mejora en el aspecto defensivo" y "trabajar más los partidos durante la semana" son los que el catalán destaca para explicar la confianza que Vincenzo Montella, entrenador del AC Milan, ha depositado en él, además de la tranquilidad que le da conocer a Julen Lopetegui, seleccionador nacional, tras haber coincidido en las categorías inferiores del combinado nacional, como motivos para su regreso al combinado nacional.

"Estoy muy agradecido a Montella, desde el primer día me dio la confianza, me convocó para jugar unos minutos contra la Juventus y son cosas que te ayudan a encontrar la regularidad. Con Julen coincidí en las categorías inferiores de la selección y le agradezco la oportunidad y que diga que hago cosas que antes no hacía", apuntó.

"Soy mejor en el aspecto defensivo y trabajo mejor los partidos durante la semana, no puedo decir lo que hago, pero me ayuda a ser más regular y poder jugar 90 minutos todos los partidos", argumentó el canterano del FC Barcelona.

Para Deulofeu, es un "orgullo" venir a la selección, haciendo hincapié de nuevo en la "regularidad" como algo que "todos" buscan cuando son convocados por la 'Roja'.. Además, fue algo "sorprendente" para él, aunque podía esperárselo ya que recordó que "ya estaba en la preselección".

Por otro lado, el extremo eludió valorar los rumores que apuntan a que el FC Barcelona podría ejercer su opción de compra al Everton inglés y así propiciar su vuelta a la Ciudad Condal.

"Si algo he aprendido en el fútbol es que hay que olvidar el pasado, vivir el presente y que el futuro ya llegará. Quiero acabar la temporada bien en Milán y luego ya que pase lo que sea. Estoy tranquilo y si estuviera pensando más allá, creo que tomaría el camino incorrecto. Todos queremos estar en un gran club, el Milan lo es", sentenció.

Finalmente, tuvo unas palabras de afecto para su excompañero de club y actualmente compañero en la selección Andrés Iniesta, ante una temporada en la que quizás no está alcanzando un nivel excelso, afirmando que "estar a su lado es un orgullo".

"Dudar de Andrés es duro, él es pura magia, lleva muchos años jugando al máximo nivel y ahora veremos en la tercera parte de la temporada, que es cuando se juega todo, qué es lo que pasa. Siempre se aprende algo con él", subrayó.