Javi Martínez: "Estar sin problemas ayuda mucho a encontrar la regularidad"

El defensa español del Bayern de Múnich Javi Martínez ha declarado estar "muy contento e ilusionado" de volver a la selección Absoluta, tras unas últimas temporadas de muchas lesiones que "no le han permitido volver" y se mostró "dispuesto" a todo, con "buena actitud" y "buena cara" para afrontar los compromisos más inmediatos ante Israel, clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018, y el amistoso en París ante Francia.

"En el Bayern, me están dando confianza en la defensa y después de tres años alternando lesiones, estar sin problemas ayuda mucho a encontrar regularidad y estoy dispuesto a todo lo que el míster decida, con buena cara y con buena actitud. Después de la lesión de rodilla del año pasado, no sabéis la ilusión que me hace volver a la selección", valoró este miércoles Javi Martínez en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El navarro aseguró que el equipo va "preparado" al partido contra Israel en Gijón, sabiendo a qué se van a "enfrentar". "Hemos estado viendo vídeos estos días y puedo asegurar que el viernes veremos a un equipo preparado", apuntó.

Por otro lado, el exjugador del Athletic reconoció que "no ha hablado" con su compañero Sergio Ramos, al que se enfrentará en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones que enfrentará a su equipo con el Real Madrid, en la primera y segunda semana del mes de abril. "Ya tendremos tiempo suficiente para pensar en la eliminatoria, ahora sólo pensamos en los partidos contra Israel y Francia", sentenció.

Además, el exjugador del Athletic, ante la cuestión del rendimiento de Andrés Iniesta, que puede estar no viviendo una temporada de "altísimo nivel" como en pasadas temporadas, ratificó que el de Fuentealbilla está "como siempre", mientras que cuando le preguntaron por la figura de Xabi Alonso, que anunció recientemente su retirada a final de temporada, declaró que es "un espejo en el que mirarse".

"A Andrés yo le veo igual, lleva muchas temporadas jugando a altísimo nivel. Le veo con alguna canilla más, pero igual. En cuanto a Xabi, es un jugador del que aprendes cada día, táctica y técnicamente espectacular y entrenar con él es un privilegio, sobre todo, para los chavales de la cantera", reconoció.

Finalmente, Javi Martínez lamentó la imagen dada en la pelea entre padres de dos equipos infantiles en Mallorca. "Son imágenes que a nadie le gusta ver y como futbolista y padre sentí vergüenza porque creo que en ningún campo de fútbol se tiene que ver algo así. Los chavales van a pasarlo bien y ojalá que no vuelva a repetirse algo así", sentenció.