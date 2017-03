Florentino Pérez: "¿Benzema y Mbappé juntos? Todo es posible en la vida"

El presidente del Real Madrid CF, Florentino Pérez, sugirió este jueves que no descarta la posibilidad de fichar al francés Kylian Mbappé para que haga pareja en la delantera con Karim Benzema, y afirmó que "todo es posible en esta vida", pero aseguró que ahora no quiere hablar de jugadores "que no son del Madrid", ya que deben estar centrados en ganar LaLiga Santander y la Liga de Campeones.

"¿Benzema y Mbappé juntos? Todo es posible en la vida. Pero nosotros ahora no hablamos de jugadores que no son del Madrid. Es buen jugador pero nosotros solo pensamos en ganar la Liga y la Champions", afirmó el presidente de la entidad blanca, que habló en un correcto francés, en declaraciones a Radio Montecarlo (RMC).

Florentino afirmó que Karim Benzema es "una mezcla entre Zizou y Ronaldo Nazário". "Para mí es el mejor número nueve del mundo. Es una mezcla entre Zizou y Ronaldo Nazário", manifestó. "Ha trabajado perfectamente para transmitir la imagen que el Real Madrid tiene en el mundo", añadió.

Sobre la decisión del seleccionador francés, Didier Deschamps, de no convocarle para la jugar con el combinado nacional, el presidente defendió al galo apuntando que "tiene una gran actitud" y es "el mejor jugador de Francia". "Tiene una gran actitud y es el mejor jugador de Francia, no puedo decir más al respecto", expresó.

Finalmente, el presidente del equipo merengue dijo que, si fuera por él, el '9' madridista, que termina contrato el 30 de junio de 2019, "se quedaría aquí para siempre". "Por mí se quedaría aquí para siempre. Sin embargo, ahora no hablamos de ningún jugador porque debemos estar muy concentrados en los próximos meses, que son los más importantes de la temporada", concluyó.