Iniesta: "Hay que ser muy respetuoso con Israel"

El jugador de la selección española Andrés Iniesta pidió "respeto" para Israel, su rival este viernes en El Molinón (20.45 horas), porque considera que es un combinado "atrevido" con jugadores que pueden "marcar las diferencias" en el partido perteneciente a la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018.

"Creo que tenemos que ser muy cautos y muy respetuosos con la selección de Israel. Por lo que hemos visto es un equipo que quiere tener el balón, un equipo atrevido", dijo Iniesta tras analizar al rival. "Tienen jugadores como Hemed, que estuvo en nuestra Liga, o Zahavi, que pueden marcar las diferencias porque juegan muy bien", añadió.

Sin embargo, en este sentido, el de Fuentealbilla aseguró que en el fútbol actual lo que muestra la dificultad es el "bloque" y pidió atención en su conjunto para un partido que consideró "vital" en el camino hacia el Mundial de Rusia y poder "seguir para arriba" haciendo "bien las cosas" en el grupo G, donde suman 10 puntos, los mismos que Italia, segunda clasificada y uno más que los israelíes, terceros.

Además, preguntado por su temporada, el manchego afirmó que está siendo "diferente por varios contratiempos". "Unos por acciones fortuitas y otros por la lesión muscular a principios de año. No salñi del todo como esperaba. Pasado esto, ahora las sensaciones tienen que ser positivas. Estoy feliz por aprovechar este momento. Disponible y dispuesto", apuntó.

Por último, el jugador culé dijo que su compañero Isco -quien podría dejar el Real Madrid este verano- es "un futbolista fantáscito". "Tiene mucho talento, ya lo ha dicho muchas veces. Lleva muchos años haciendo bien las cosas y sigue siendo joven. Creo que tiene muchos años para seguir mejorando y creciendo en su carrera", añadió.

DIEGO COSTA: "ME ENFADO DURANTE LOS PARTIDOS".

Por su parte, Diego Costa dijo que intenta jugar "para hacerlo mejor" y cree que tiene controlada su 'agresividad'. "Ultimamente me estoy encontrando mejor respecto a esas acciones. No salgo enfadado al campo, me enfado durante los partidos", explicó el hispano-brasileño.

Además, el delantero del Chelsea que "no sabía" que está a una tarjeta de cumplir el ciclo de amonestaciones, cree que deben "trabajar mucho" contra Israel para poder ganar. "Es un partido muy importante para nosotros e intentaremos hacerlo lo mejor posible para dejar los tres puntos aquí", finalizó.