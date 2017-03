Carvajal, sobre la 'Décima': "En el minuto 93 todos nos vimos con la 'Champions' en la mano"

El defensa del Real Madrid Dani Carvajal ha reconocido que con el gol de cabeza de Sergio Ramos en el minuto 93 en la final de la Liga de Campeones 2014 ante el Atlético todos los jugadores se vieron "con la Copa en la mano", y ha afirmado que es su título más apreciado con el conjunto blanco.

"Ese minuto 93 fue clave y creo que todos nos vemos con la Copa en la mano por el estado anímico. Me puse a llorar y se me puso la mente en blanco, ves a toda la afición, a mi familia... Creo que como la primera no hay ninguna y el Madrid llevaba 12 años sin ganarla", declaró en el programa 'Campo de Estrellas' de Realmadrid TV.

Por otra parte, recordó con la otra final de la 'Champions' jugada, en Milán en 2016, en la que tuvo que retirarse por culpa de una lesión que después le impidió jugar la Eurocopa. "Me intenté dosificar para llegar a la final, y en la final noté mucho dolor en cada pase con el interior. Lo noté en el minuto 18 y en la segunda parte no estaba a gusto y pensé en no ser egoísta y creí que Danilo lo iba a hacer mejor. Ese día fue muy triste porque sabía que la Eurocopa estaba de fondo", expresó.

Además, habló de la Supercopa de Europa ante el Sevilla, en la que anotó el gol de la victoria en el minuto 119 (3-2). "El fútbol siempre te da una segunda oportunidad. Jugué todo el partido con un agujero en la bota por una ampolla que tenía y al final marqué el gol", manifestó el de Leganés.

Sobre la Copa del Rey ganada al FC Barcelona en 2014, el madrileño explicó que recuerda "perfectamente la carrera de Bale" que provocó el 2-1 final. "Mi primer título y ganar al Barcelona... no puedo pedir más", indicó.

En una amplia entrevista en la que hablaron algunos de sus compañeros, Carvajal recordó sus inicios en el fútbol, como cuando llegaba "media hora antes" al colegio para jugar con sus amigos a la pelota. "Jugaba con rodilleras. Llegaba a casa con las rodillas destrozadas de las heridas y mi madre me ponía rodilleras para protegerme", rememoró, afirmando que debe a sus padres "los valores" que rigen su vida.

Además, el lateral explicó que fue durante el día de su primera comunión cuando supo que iba a realizar unas pruebas para ingresar en la cantera del club merengue. "Ese día fue muy especial para mí, me regalaron la equipación del centenario y me dijeron que íbamos a hacer las pruebas del Madrid, fue un día maravilloso. En el primer partido que jugué nos hicieron la ficha", subrayó.

Tras ello, llegaron momentos como la colocación de la primera piedra en Valdebebas, que realizó junto al entonces presidente de honor de la entidad, Alfredo di Stéfano. "Me lo dicen durante esa semana, era el tercer capitán del Alevín A, y podía haber sido cualquiera del Castilla. Estaba muy nervioso, no sabía qué hacer, la puse muy rápido y me fui", aseguró.

"FUE MUY DURO ESTAR 10 AÑOS EN EL MADRID Y NO DEBUTAR" Carvajal, que confesó que sus dos años en el Castilla fueron "los mejores" de su vida, recordó cómo se perdió la que podía haber sido su primera pretemporada con el Real Madrid. "Nos fuimos ese fin de semana 12 ó 13 amigos a una piscina natural y me hice una corte, me dieron cuatro o cinco puntos. En el momento que me están suturando yo ya sabía que no podía viajar. Para mí era algo triste porque había estado muchos años y veía a compañeros que habían debutado y yo no", expuso.

"Fue muy duro estar 10 años en el Madrid y no debutar. Había hecho todo bien en el Castilla, goles, asistencias... Yo pensaba 'si renuevo podría tener la oportunidad de debutar', y Ginés -Carvajal, representante- me dijo que no y que tenía la oportunidad de Alemania. Dije 'yo quiero ir pero jugar', y él me dijo que iba a jugar pero que me lo tenía que ganar", indicó sobre su marcha al Bayer Leverkusen.

En este sentido, recuerda con amargura su etapa en Alemania, en la temporada 2012-13. "Lo más duro fue decir adiós a mis padres. Decidí vivir en Dusseldorf porque estaba allí un excompañero y así no estaba solo. Allí echas de menos todo. Me acuerdo de un viaje en el que vinieron mis amigos y mi casa era muy pequeña, pero nos metimos todos allí y les llevé a comer paella a un sitio en el que la hacían", expresó.

Por último, relató su regreso al Real Madrid. "Me estaban siguiendo y lo estaba haciendo muy bien. Me acuerdo de que fuimos a cenar para efectuar la opción de recompra y tenía una sonrisa de oreja a oreja. El día de la presentación pensaba que iba a ser más llevadero, pero te emocionas, y más con tu familia allí. Al final son los que te han ayudado a cumplir un sueño. Suena tópico, pero soy un gran afortunado, yo soñaba con jugar aquí", concluyó.