David López: "Es complicado decir dónde merecemos estar, pero lo estamos haciendo muy bien"

El jugador del RCD Espanyol David López ha asegurado este viernes que es "complicado" decir en qué posición finalizará LaLiga Santander el conjunto de Quique Sánchez Flores, aunque en líneas generales se está haciendo una "muy buena" temporada.

"Hay equipos que lo están haciendo muy bien y es complicado decir dónde merece estar este equipo, pero lo estamos haciendo muy bien. Hay que ir partido a partido", aseguró el jugador 'perico' en rueda de prensa.

"Tal y como se está desarrollando LaLiga, estamos haciendo una buena temporada, con un rendimiento muy bueno y un margen de mejora muy amplio. Vamos paso a paso y veremos dónde nos merecemos estar", añadió.

Preguntado por la ausencia de los internacionales en la próxima jornada, López comentó que no es una situación nueva para ellos. "Ya nos ha pasado en otras ocasiones y no nos podemos quejar porque el calendario es así", señaló.

"Cuando el entrenador vea que tengo que regresar a la defensa lo haré. No tengo ningún problema y estaré disponible en la posición que requiera el club", subrayó sobre su posible nuevo rol en el caso de tener que reemplazar al lesionado Oscar Duarte.

De este modo, David López espera recuperar efectivos de cara al tramo final de temporada. "Esperamos tener disponibles a todos los jugadores y podamos acabar esta temporada como nos merecemos por todo el trabajo del grupo", indicó.

Además, el jugador blanquiazul no escondió su deseo, sin llegar a ser una "obsesión", de ir a la selección. "Obviamente me gustaría estar convocado con la 'Roja', como a cualquier otro jugador, pero no tengo presión ni prisa", matizó.