Laporte: "Valverde es uno de los grandes de Europa sin duda"

El jugador del Athletic Club Aymeric Laporte ha asegurado que su entrenador, Ernesto Valverde, es "sin duda" uno de los técnicos "grandes de Europa" en estos momentos y ha añadido que solo puede decir cosas buenas de un 'Txingurri' cuyo nombre suena para ocupar la próxima temporada el banquillo del FC Barcelona.

"No habíamos ganado una copa desde hace 36 años si no me equivoco. Dentro del aspecto táctico nos aporta muchísimo y fuera nos aporta en todo lo que puede. Es uno de los grandes entrenadores de Europa sin duda", se sinceró en declaraciones a Radio Euskadi recogidas por Europa Press.

La Supercopa de España que ganaron al Barça es uno de los logros que ha tenido Valverde en el equipo. "Del míster no puedo decir grandes cosas que no sean elogios para él. Es un grandísimo entrenador, a mí siempre me ha tratado muy bien, siempre ha llevado al equipo a un nivel muy bueno y solo hace falta ver las últimas temporadas", reiteró.

Además, el central le está muy agradecido por haber podido consolidarse en la élite del fútbol español gracias a la confianza que tuvo en él desde bien joven. "Siempre ha confiado en mí, he jugado casi todo con él. Se lo agradezco y me ha aportado muchísimo, está clarísima. Tener continuidad en la primer plantilla ha sido gracias a él", reconoció.

"Tenemos un equipo increíble con jugadores increíbles y podemos mostrar mucho más de lo que hemos demostrado, aunque mala temporada hasta ahora no hemos hecho. Tenemos que intentar hacer más y acabar muy bien", señaló a nivel grupal.

Y es que estando séptimos en LaLiga Santander a cuatro puntos de Europa la meta no es otra que intentar llegar a esas plazas. "El objetivo es llegar lo más arriba posible. Si puede ser tercero, o cuarto, o entre los seis primeros, el objetivo número uno. Pero no depende de nosotros, los demás también juegan", manifestó.

"Tenemos que sumar fuera de casa, no lo venimos haciendo desde principio de temporada. Ha sido una racha mala y ahora esperamos coger una racha buena y ganar fuera de casa también", se sinceró al respecto sobre qué le falta al equipo para poder aspirar a estar el año que viene en la Europa League o la Liga de Campeones.

A nivel personal aseguró que es feliz en el Athletic Club. "Siempre he dicho y demostrado que quería estar en el Athletic, he renovado cinco veces. Veremos qué pasa en el futuro pero de momento estoy aquí y muy a gusto", recalcó.

"Estoy en la 'pre-lista' de 30 jugadores y habrá que esperar, que convencerle con partidos y ya está, no hay más historia. Ansiedad por debutar ninguna, ganas sí de estar ahí y lograr un sueño y representar a tu país", comentó sobre la posibilidad de debutar con la selección francesa absoluta.