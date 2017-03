Fernando Alonso: "La mejor carrera de mi vida; pocas veces he tenido un coche tan poco competitivo"

Fernando Alonso acariciaba ya la décima posición cuando la lucha final con Esteban Ocon y Nico Hulkenberg por acabar en los puntos le hizo quedarse sin suspensión en el McLaren.

"Se ha roto la suspensión. Estábamos ya cerca de acabar la carrera, pero no aguantó".

El español abandonó a cinco vueltas para el final, pero calificó la carrera de Australia como una de las mejores de su vida por las tremendas dificultades que tuvo que superar durante todo el fin de semana con el MCL32, el monoplaza más lento de la parrilla y uno de los menos fiables.

"Seguramente, ha sido la mejor carrera de mi vida hasta ese momento. Pocas veces he tenido un coche tan poco competitivo como en esta carrera, sin hacer preparación invernal, teniendo que ahorrar gasolina de manera brutal (creo que más o menos teníamos que levantar el pie un segundo por vuelta) y aún así estábamos en los puntos. Así que era una sorpresa bastante grande lo que estábamos consiguiendo. Al final no se pudo completar, pero seguramente una de las mejores carreras que he hecho"