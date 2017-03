El Bayern podría tener a Douglas Costa para la eliminatoria contra el Real Madrid

MUNICH (ALEMANIA), 27 (DPA/EP) El Bayern Múnich espera poder contar pronto con el extremo brasileño Douglas Costa, que no disputó el último partido de liga ante el Borussia Mönchengladbach tras lesionarse la rodilla izquierda en un entrenamiento.

"Según los médicos el jugador está muy bien. Volverá a entrenar a principios de semana", declaró a la agencia 'dpa' el presidente de la junta directiva, Karl-Heinz Rummenigge.

Costa tampoco pudo acudir a la convocatoria para los partidos de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 con su selección ante Uruguay y Paraguay, pero todo hace indicar que el problema no es grave y que Carlo Ancelotti le podría tener para la ida de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid del 12 de abril en el Allianz Arena.

"Una operación no fue. Parece que está tan bien como para poder jugar también en un futuro no muy lejano. No sé si será suficiente para el partido ante el Augsburgo, pero después ya estará disponible", afirmó el directivo bávaro de cara al partido del sábado en casa y tres días después ante el Hoffenheim.