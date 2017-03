Previa del Francia - España

La selección española de fútbol afrontará un nuevo amistoso de nivel cuando visite este martes (21.00 horas/Telecinco) a la actual subcampeona continental, la pujante Francia, en el estadio de Saint-Denis, precisamente el escenario donde hace nueve meses se despidió de la Eurocopa ante Italia dando una pobre imagen.

El pasado 27 de junio los goles de Chiellini y Pellè pusieron fin en el emblemático estadio de París a la andadura de la 'Roja' en el torneo continental en lo que fue el último partido de Vicente del Bosque al mando de un equipo que necesitaba un cambio para intentar acercarse a su época más gloriosa y no tan lejana.

Ocho titulares (De Gea, Alba, Ramos, Piqué, Busquets, Silva, Iniesta y Morata) de aquella derrota ante la 'Azzurra' siguen en el equipo, a los que hay que añadir a Pedro Rodríguez, que jugó una decena de minutos, y a Thiago, Koke, Azpilicueta, Bartra y Sergio Rico, que lo presenciaron en el banquillo.

Julen Lopetegui sigue intentando que el combinado nacional vuelva por sus fueros y, de momento, no ha perdido como inquilino de la Absoluta tras siete encuentros, aunque enfrente va a tener otro rival de peso y que está de nuevo en la primera plana del panorama futbolístico tras unos años de dudas y sinsabores, avalado por una generación ya madura, liderada por el rojiblanco Antoine Griezmann, y otra que llega empujando fuerte.

España llega al choque tras cumplir en El Molinón con un buen partido con goleada ante Israel para afianzarse en su camino hacia Rusia 2018. La triple campeona continental ya ha salvado dos amistosos de nivel en Bruselas ante Bélgica y en Wembley ante Inglaterra, y ahora le toca subir un peldaño más para comprobar sus progresos, aunque el seleccionador podría aprovechar el carácter amistoso para dar oportunidades, siempre con la sombra de los 'grandes' clubes acechando para que dé descanso a sus jugadores por lo que se avecina.

De momento, Diego Costa, '9' titular el viernes, está 'tocado' por un golpe en el entrenamiento del domingo y parece que eso hará que deje su puesto a Morata en una parte ofensiva donde Pedro Rodríguez, Aspas y Deulofeu esperan tener su oportunidad frente a la conexión canaria Silva-Vitolo, intocable hasta ahora para Lopetegui.

En el centro del campo, Busquets, titular siempre con el nuevo seleccionador, cerrará, al menos de inicio, paso al debut de Illarramendi, mientras que Koke, suplente ante Israel por la vuelta de Iniesta, también tiene muchas papeletas para equilibrar una zona donde Francia tiene mucho poder.

Atrás, Sergio Rico podría ocupar el puesto de un De Gea a gran nivel y Azpilicueta y Monreal pueden ser novedades en los costados de una defensa donde se podrían mantener Sergio Ramos y Piqué para controlar el poderoso ataque 'bleu' en todos sus frentes.

JUVENTUD Y TALENTO 'BLEU' Y es que Francia puede presumir ahora de contar con uno de las mejores ofensivas del Viejo Continente y de que sea esta su principal arma para volver a pelear por cosas importantes. Antoine Griezmann y Dimitri Payet fueron claves en la pasada Euro y a estos nombres se han unido otros como los de Ousmane Dembelé, veloz extremo del Dortmund, y, sobre todo, el de Kylian Mbappé.

El delantero del AS Mónaco está en boca de todos en la actualidad. Su demoledora aparición esta temporada en el conjunto monegasco ha provocado que su nombre empiece a sonar con fuerza para reforzar algún 'grande' y Didier Deschamps no ha tardado demasiado en llamarle para la Absoluta, con la que debutó el pasado sábado ante Luxemburgo, aunque no tuvo más que un cuarto de hora en sustitución de Olivier Giroud.

La actual subcampeona de Europa, que ganó 1-3 a su modesto rival con doblete del delantero del Arsenal y otro de penalti de Griezmann, ha tenido problemas en defensa por las bajas de Sidibé y el sevillista Rami, más el golpe que tiene 'entre algodones' a Mendy, y la ya conocida del madridista Varane. Todo esto ha provocado que haya llamado a Aymeric Laporte, central del Athletic Club que había sonado como futurible internacional español si el técnico francés no le llamaba.

Francia tampoco podrá contar para este partido con otra de sus piezas claves en el centro del campo como Paul Pogba, lesionado, pero aún le quedan ahí futbolistas importantes como Matuidi y Kanté, o más talentosos como Rabiot o Tolisso.

FICHA TECNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FRANCIA: Lloris; Sagna, Umtiti, Koscielny, Kurzawa; Rabiot, Bakayoko; Thauvin, Griezmann, Lemar; y Mbappé.

ESPAÑA: De Gea; Azpilicueta, Nacho, Ramos, Monreal; Koke, Busquets, Thiago; Pedro, Morata y Silva.

--ARBITRO: Felix Zwayer (ALE).

--ESTADIO: Saint-Denis.

--HORA: 21.00/Telecinco.