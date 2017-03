Ramos, sobre Mbappé: "No creo que me llame Florentino para decidir si tiene que venir"

El internacional español y jugador del Real Madrid Sergio Ramos ha asegurado que no cree que el presidente del conjunto blanco, Florentino Pérez, le llame "para decidir si tiene que venir" el jugador del Mónaco Kylian Mbappé al equipo, y ha apuntado que, si finalmente recala en Chamartín, le acogerán "con todo" su "cariño", pero considera que "hablar de jugadores de otro club" es "faltar al respeto al resto de la plantilla".

"A mí no creo que me llame Florentino para decidir si tiene que venir. El Madrid tiene las puertas abiertas a los mejores jugadores. Si tiene que venir, le acogeremos con todo nuestro cariño. Pero hablar de jugadores de otro club es faltar al respeto al resto de la plantilla", apuntó el capitán de la 'Roja' en el día previo al amistoso que enfrentará a la selección española contra Francia en Saint Denis (21.00 horas).

Ramos cree que la selección está "empezando a recuperar los dominios constantes del juego". "Venimos de una época muy buena, cuando prácticamente ganábamos siempre. Al final te acabas acostumbrando y la gente valora menos el trabajo que hemos hecho antes. A veces ganas, a veces pierdes, y yo creo que estamos empezando a recuperar esos dominios constantes del juego. Vamos a intentar mantenerlo. Siempre saltamos al campo con la idea de hacerlo lo mejor posible, pero a veces las circunstancias no nos lo permiten. Estamos volviendo a recuperar el equilibrio y la constancia", manifestó.

Sobre la ausencia de su compañero de equipo Karim Benzema en la lista francesa, el central afirmó que desea que el galo vuelva a ser convocado. "No es un tema que dependa de mí. Yo no hago yo la lista, pero para mí es de los mejores delanteros del mundo. Si no me equivoco, hace poco escuché que podía volver, y yo deseo que vuelva", dijo.

Quien sí estará en el encuentro del martes es el atlético Antoine Griezmann, de quien dijo que "hace que nuestro fútbol mejore por estar en nuestra Liga". "Es un grandísimo futbolista y viene haciendo unos años a un nivel espectacular con su equipo y con la selección. Como compañero de profesión le deseo lo mejor, menos cuando juega contra nosotros, como mañana o en el próximo derbi. Es un chaval majo, simpático y alegre, y hace que nuestro fútbol mejore por estar en nuestra Liga", confesó.

Finalmente, Ramos evitó hacer pronósticos sobre su retirada de la selección, y apuntó que no se quiere retirar "tan pronto" como Piqué, que dejará la 'Roja' tras el Mundial. "En mi caso yo no me quiero retirar tan pronto. Me quedan bastantes años para rendir a un buen nivel. No me conformo con lo que he ganado. Mientras mantenga la ilusión por ganar, intentaré rendir al mejor nivel en mi club para poder seguir viniendo a la seleccion. Lo veo un poco lejano para pensar en ello", concluyó.