Del Bosque: "El Barça necesita entrenadores frescos con entusiasmo"

El exseleccionador español Vicente del Bosque ha asegurado este martes en un acto en Barcelona que el FC Barcelona necesita entrenadores "frescos con entusiasmo" para sustituir a Luis Enrique Martínez la próxima temporada y ha señalado, en todo distendido, que está convencidamente retirado "de toda posibilidad" de volver a un banquillo y, en concreto, ha recordado que prometió no entrenar nunca al equipo blaugrana.

"¿Yo? No. Me he retirado de toda posibilidad de seguir en un banquillo. El Barcelona necesita entrenadores frescos con entusiasmo, con muchas ganas y pasión. Que representen bien a su club", señaló en la rueda de prensa de presentación del torneo MIC, del que será padrino en esta edición.

En este sentido, Del Bosque alegó que prometió no dirigir al Barça. "Cuando me retiré como entrenador dije que no entrenaría nunca a Atlético de Madrid ni Barcelona, los dos clubes con los que he tenido más contacto y que se han portado mejor conmigo", matizó sincero al respecto.

Eso sí, cree que el Barça necesita un entrenador implicado y con ganas de comerse el mundo. "Eso ya es decisión de la Junta Directiva. En España hay muy buenos entrenadores, y la elección de un entrenador próximo al Barça tampoco es malo", comentó al ser preguntado por la posibilidad de Ernesto Valverde como relevo de Luis Enrique.

Por otro lado, sobre la selección y su sucesor, Julen Lopetegui, cree que se están haciendo las cosas "bien". "Tenemos un seleccionador bueno que está representando muy bien lo que tiene que ser un entrenador de la selección y está eligiendo a los mejores, en líneas generales lo está haciendo muy bien y ahí están los resultados", apuntó.

"Mientras se encuentre con entusiasmo y emoción por seguir yendo a la selección debe hacerlo. Esta gente que se acerca o ha sobrepasado los 100 partidos internacionales se han ganado el derecho a dejarlo. Pero le animaría a que siguiera", argumentó sobre Gerard Piqué y su hipotética retirada internacional tras el Mundial de Rusia 2018.

A nivel del MIC, celebró la realización de un torneo de fútbol base tan grande e internacional. "Los mejores años de mi vida fueron los 17 años que estuve en la cantera del Madrid, y éramos siempre partidarios de ir a estos torneos, como es el MIC. Les beneficiaba en su formación deportiva y personal. Como este torneo, en el que se juegan 700 partidos con unos 300 equipos", comentó.