Deulofeu: "He metido el gol por si acaso y luego he esperado a ver si me lo daban"

El jugador de la selección española Gerard Deulofeu aseguró que metió el segundo gol ante Francia "por si acaso" para ver si "luego" se lo "daban" después de que el árbitro consultase la tecnología que dijese que la acción no estaba en posición antireglamentaria.

"Estoy feliz", dijo el jugador del AC Milan, que atraviesa un gran estado de forma. "Hemos dominado, con buenas sensaciones y pienso que hemos merecido ganar el partido", manifestó el catalán en declaraciones a Telecinco.

Preguntado por el videoarbitraje, 'Deulo' dijo que fue "un poco diferente marcar de esta forma". "Yo he metido el gol por si acaso y luego he esperado a ver si me lo daban. El penalti que me han hecho creo que ha sido claro", añadió respecto a la segunda jugada polémica del encuentro.

En lo personal, el internacional explicó que en el capítulo individual está "muy contento". "Estoy feliz por estar en la selección absoluta y poder compartir vestuario con estos jugadores", finalizó.