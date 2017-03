Luis Fernández: "El 6-1 del Barcelona fue un atraco"

El exentrenador francés Luis Fernández ha asegurado que la victoria del FC Barcelona sobre el París Saint-Germain en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones (6-1) fue "un atraco", y ha afirmado que el delantero Antoine Griezmann está "llamado a irse del Atlético de Madrid" y a fichar por otro equipo.

"Como se dice en España, fue un atraco. Se ha visto que los errores del árbitro han sido fatales", indicó en declaraciones exclusivas a Antena 3 este lunes en referencia a la actuación del colegiado alemán Deniz Aytekin.

Por otra parte, el extécnico de Athletic, Espanyol y Betis recalcó que su compatriota Antoine Griezmann "está llamado a irse del Atlético de Madrid", y se mostró convencido de que al madridista Karim Benzema no le viene bien hablar de por qué no va convocado con la selección francesa.

"Cuando hablas, cuando comunicas que no estás contento, cuando te preguntas '¿por qué no me cogen? ¿Por qué no me llevan?'... Es mejor no decir nada", subrayó.

Por último, señaló que el jugador del Mónaco Kylian Mbappé, en la órbita del Real Madrid, jugará donde quiera, pero que antes debe demostrar lo que vale. "Jugará en el Madrid, en el Barça, en el Manchester... Jugará en cualquier equipo", dijo. "Ahora necesita confirmarse, como cuando un torero toma la alternativa", concluyó.