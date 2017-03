Neymar desvela el consejo de Messi para ganar el Balón de Oro: "Juega como sabes y todo estará bien"

El jugador del FC Barcelona e internacional brasileño Neymar confesó que su compañero Leo Messi le aconsejó en su momento sobre qué hacer y cómo actuar si algún día se hace con el Balón de Oro, una premisa basada en que siga haciendo lo que hace y jugando como ha hecho hasta ahora y con "calma", sin cambiar nada.

"Cuando el premio te llegue, actúa en todo calmado. Todo caerá en algún momento. Juega como sabes y como juegas. Haz lo que sabes hacer, y entonces todo estará bien", señaló el brasileño este lunes en rueda de prensa con su selección sobre qué le comentó el '10' blaugrana, ganador de cinco Balones de Oro.

Y este mensaje del '10' le hizo sentirse "bien". "Porque tienes ese miedo de hablarlo con tu ídolo, de hablarlo con un tipo al que admiras, y cuando lo haces te sientes libre, te relaja. Eres tú mismo en el campo y en los entrenamientos. Somos amigos y ayuda mucho en los partidos, para ayudarnos, pasarnos el balón y marcar", aseguró sobre su relación con el argentino en el FC Barcelona.

Además, el delantero recalcó su felicidad en el tridente. "Somos muy felices. No solo con Messi, también Suárez es un gran jugador, una leyenda, así que estamos muy a gusto en el campo. Cada uno ayuda al otro en todo momento", apostilló.

"Estoy muy contento con el momento que estoy viviendo, el mejor en mi carrera físicamente y en todo. No sólo en cuanto a números, sino por juego. Estoy muy contento por estar jugando tan bien y ayudar a mis compañeros, que es lo más importante", comentó un Neymar que considera estar en la cúspide de su carrera hasta este momento.

Pese a sentirse mejor que nunca, no quiso compararse con su compañero Leo Messi o con el jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo. "Es algo con lo que no estoy cómodo hablando, no me gusta. Son dos grandes jugadores que en los últimos diez años se han mantenido a gran nivel. Les admiro mucho y con uno de ellos trabajo cada día", manifestó.

"Messi es el mejor jugador con el que nunca he jugado y he estado aprendiendo de él. No sé si es o no es ahora el momento idóneo, pero sé que quiero ser mejor que yo mismo cada día. No quiero ser mejor que nadie, sino superarme a mí mismo y ser mejor y mejor", reiteró en este sentido el jugador del FC Barcelona, que capitaneará a Brasil ante Paraguay.