Neymar: "No ha habido nunca dependencia de Neymar, esto es Brasil"

El jugador del FC Barcelona e internacional brasileño Neymar no cree que su selección tenga dependencia de él por el potencial de la 'canarinha' y dejó claro que si están centrados en ellos mismos son la "mejor" del mundo, algo que intentarán demostrar en el partido clasificatorio de este martes para el Mundial de Rusia 2018 ante Paraguay.

"No ha habido nunca dependencia de Neymar. Esto es Brasil. Si estamos centrados, nuestro equipo es el mejor del mundo. Lo sabemos, pero somos suficientemente humildes para respetar a nuestros rivales y tenemos que jugar", comentó el lunes en rueda de prensa un Neymar que ejercerá de capitán.

Será la primera capitanía de Neymar con Tite como seleccionador, una nueva relación que de momento va bien a su juicio. "A veces una u otra parte no encajan, pero Tite llegó y ha hecho algunos ajustes, y estamos jugando bien a fútbol. Los jugadores no son tan diferentes, pero sí el estilo de juego. Ahora todos aparecemos", celebró.

A nivel personal, Neymar aseguró haber aprendido de sanciones anteriores, como la de la Copa América 2015 de cuatro partidos. "Solo aprendes cuando te hieren o cometes un error. Yo he discutido innecesariamente, he visto amarillas y rojas, me he dañado a mí y a mis compañeros, pero el tiempo nos hace más maduros. En estos momentos solo pienso en jugar a fútbol, soy mejor en cada aspecto", se sinceró.

"Estoy muy contento con el momento que estoy viviendo, el mejor en mi carrera físicamente y en todo. No sólo en cuanto a números, sino por juego. Estoy muy contento por estar jugando tan bien y ayudar a mis compañeros, que es lo más importante", remarcó el internacional brasileño.