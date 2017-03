Bauza: "No solamente no pudo jugar Messi sino que no hubo tiempo para poder trabajar con alguien más"

El seleccionador argentino Edgardo Bauza lamentó la sanción de cuatro partidos a la estrella de la albiceleste, Leo Messi, ya que además de no poder contar con el '10' en la dura visita a La Paz, tampoco les dejo "tiempo para poder trabajar con alguien más".

"No solamente Leo no pudo jugar sino que tampoco tuvimos tiempo para poder trabajar con alguien más. Es una pena, pero ahora ya se está haciendo todo el trámite para una apelación y ver qué sucede", afirmó Bauza en rueda de prensa tras la derrota en La Paz.

El técnico indicó que en cuanto comenzó "el rumor" de la sanción al jugador del FC Barcelona se instaló "una preocupación que empezó a tomar cada vez más volumen". "Nos pareció raro se hiciese todo en un día y no hubiese tiempo para hacer un descargo", advirtió.

Por otro lado, dejó claro que pese a la derrota ante Bolivia y caer a la quinta plaza de las Eliminatorias Sudamericanas siguen "vivos". "Ahora a pensar en lo que viene, estamos con muchos deseos de poder clasificar al Mundial que es lo que queremos. Sabemos que esto va a ser una lucha y vamos a seguir peleando", declaró.

De todos modos, Bauza se mostró molesto por las preguntas relacionadas con su futuro. "No sé por qué insisten tanto con ese tema. A mí no me tuerce nada ni nadie de lo que dicen, estamos muy firmes con los jugadores", zanjó el seleccionador de la albiceleste que consideró que Bolivia "ganó bien".