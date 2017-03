Cardoner: "Piqué no ha dicho ninguna mentira, y el Barça siempre está al lado de la verdad"

El vicepresidente primero del FC Barcelona, Jordi Cardoner, expresó su apoyo al central del conjunto blaugrana Gerard Piqué por sus declaraciones tras el amistoso Francia-España de este martes en París, ya que, según él, "no ha dicho ninguna mentira" y añadió que el club azulgrana "siempre está al lado de la verdad".

"De lo que he podido leer y escuchar Piqué no ha dicho ninguna mentira y el Barça siempre está al lado de la verdad", dijo Jordi Cardoner en la rueda de prensa de presentación de los actos de homenaje por el 25 aniversario de la Copa de Europa de 1992 en Wembley.

El vicepresidente del Barça se refirió así a las manifestaciones de Piqué, en las que indicó que "la persona que imputó a Messi y a Neymar y casualmente con Cristiano el trato es diferencial estaba ahí, al lado de Florentino, este país es así desde siempre", y que en el palco del Bernabéu están las personalidades que "mueven los hilos en este país".

"Normalmente la verdad no tiene que abrir conflictos. He dicho y tiene una lectura muy clara que de lo que he leído y oído Piqué ha expresado una opinión libre y sin faltar a nadie. Lo ha dicho de una forma muy clara y a veces la claridad puede ofender", manifestó.

En declaraciones a los periodistas, difundidas por TVE, Piqué recordó tras el partido entre Francia y España que quien fuera abogada general del Estado durante el primer Gobierno de Rajoy, Marta Silva, fue secretaria de la Junta Directiva del Real Madrid entre 2000 y 2006.

"Lo único que no me gusta es ver en el palco a las personalidades y cómo mueven los hilos en este país. La persona que imputó a Messi y a Neymar y casualmente con Cristiano el trato es diferencial estaba ahí, al lado de Florentino, este país es así desde siempre", señaló Piqué.

Además, el blaugrana respondió que él "jamás" trabajaría para el Real Madrid porque no le gustan "los valores que transmite" el club blanco. En este sentido, señaló que los valores del Barça tienen relación con la historia del FC Barcelona. "La 'praxis' define el valor", alegó dejando claro que Wembley'092 es uno de esos ejemplos de buenos valores barcelonistas.

Por otro lado, sobre Messi y la posible 'vendetta' por no ir a la gala 'The Best' de la FIFA, se declaró "soprendido" por la sanción de cuatro partidos. "Vemos que la FIFA actúa de oficio y es sorprendente. No lo había hecho nunca, no consta por qué se sanciona a Messi en el acta del colegiado y encontramos que la sanción es exagerada", lamentó.