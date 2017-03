Cristiano Ronaldo reconoce lo "muy especial" de poner su nombre al aeropuerto de Madeira

El delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, reconoció que era "muy especial" ver que el aeropuerto de su Madeira natal lleva a partir de este miércoles su nombre y aseguró que tratará de seguir "dignificando" a su país y la isla.

"Ver que se da mi nombre a este aeropuerto es algo muy especial porque todos saben que estoy orgulloso de mis raíces y de mi tierra", aseguró Ronaldo, acompañado por su pareja, Georgina Rodríguez, y por María, su madre, en su discurso recogido por el diario deportivo 'A Bola'.

El madridista confesó que prefiere que los homenajes se hagan cuando las personas están "vivas" y dio la gracias a Miguel Albuquerque, presidente del Gobierno Regional de Madeira por tener "la valentía y firmeza" de defender este cambio de nombre, pese a las críticas recibidas, tras la conquista de la pasada Eurocopa de Francia. En este sentido, Marcelo Rebelo de Sousa y Antonio Costa, presidente y Primer Ministro del país respectivamente, acudieron a este acto.

"Estimado Miguel Albuquerque, no le pedí que hiciera esto, pero no soy un hipócrita y estoy feliz y honrado", aseveró Cristiano, que dejó claro que "algunas personas no están de acuerdo" con esta iniciativa, pero prefirió ser respetuoso. "Somos libres, vivimos en una democracia y todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión. Prefiero a los que las defienden a viva voz y de forma clara a los que se esconden detrás y hacen que hablen por ellos", recalcó.

"Sé las responsabilidades que tengo e intentaré siempre seguir honrando a Portugal y en especial a Madeira con dedicación, espíritu de sacrificio y pasión", sentenció el portugués, que también vio como se descubrió un busto en su honor en el nuevo 'Aeropuerto Internacional de Madeira Cristiano Ronaldo'.