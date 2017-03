(Crónica) México da otro paso hacia Rusia y Costa Rica no pasa del empate en Honduras

La selección mexicana continúa firme en su camino hacia el Mundial de Rusia de 2018 después de ganar este martes de forma ajustada por 0-1 a Trinidad y Tobago y continuar liderando de forma destacada el Hexagonal de la CONCACAF por delante de una Costa Rica que empató a domicilio con Honduras, mientras que los Estados Unidos sólo pudieron sacar un punto de su visita a Panamá.

Desde el 2004, México no ganaba en suelo trinitense, pero por fin rompió esa 'maldición' para seguir firme hacia Rusia, ya con seis puntos de ventaja sobre la selección estadounidense, cuarta clasificada y que debe jugar la repesca.

No fue un gran partido del 'Tri' en Puerto España, 'ayudado' en parte por un mal gol anulado a los locales pasada la media hora de juego, cuando el colegiado decretó un fuera de juego inexistente a Joevin Jones.

El partido se decidió en la segunda parte donde los de Juan Carlos Ossorio comenzaron mejor. Héctor Herrera se topó con el palo a los 47 minutos y poco después, en un saque de esquina, el defensa del Espanyol Diego Reyes cabeceó la victoria visitante.

México abrió distancia en la clasificación aprovechando que sus rivales no ganó ninguno. Así, Costa Rica, segunda, no pudo ganar en su visita a Honduras, donde empató a un tanto, en un partido donde no aprovechó su mayor dominio, sobre todo en la segunda parte.

El combinado 'tico', con el madridista Keylor Navas y el deportivista Celso Borges en el once titular, se vio por detrás en el marcador en el tramo final de la primera mitad por el tanto local, obra de Anthony López, pero en la segunda mejoró sus prestaciones y Kendall Watson salvó un punto tras rematar un buen centro de Cristian Bolaños.

Con este resultado, los costarricenses se quedan con siete puntos y los hondureños con cuatro, los mismo que Estados Unidos y uno menos que Panamá. Precisamente, estas dos últimas selecciones también firmaron tablas en suelo panameño.

Fue un partido parejo donde los estadounidenses se adelantaron en el marcador en el minuto 39 después de que el veterano Clint Dempsey aprovechase un error defensivo para hacer bueno un pase de Pulisic. Sin embargo, los visitantes no supieron amarrar este gol hasta el descanso y Panamá empató cuatro minutos después por medio de Gabriel Gómez, que tampoco perdonó un error atrás para sumar un punto que deja a los suyos terceros y con billete directo.

--RESULTADOS.

Trinidad y Tobago - México 0-1.

Panamá - Estados Unidos 1-1.

Honduras - Costa Rica 1-1.

--CLASIFICACION.

Selecciones J G E P GC GC Pts.

1. México 4 3 1 0 5 1 10.

2. Costa Rica 4 2 1 1 7 3 7.

3. Panamá 4 1 2 1 2 2 5.

4. Estados Unidos 4 1 1 2 8 7 4.

5. Honduras 4 1 1 2 4 9 4.

6. Trinidad y Tobago 4 1 0 3 2 6 3.