El Barça femenino se mete en semifinales de la 'Champions' por primera vez en su historia

El FC Barcelona femenino hizo historia este miércoles al clasificarse por primera vez para las semifinales de la Liga de Campeones tras superar (2-0) al Rosengard sueco en el partido de vuelta disputado en el Miniestadi, primer equipo español entre los cuatro mejores de Europa, un choque que decidieron los tantos de Jenni Hermoso y Mariona en el segundo tiempo.

El conjunto culé, que traía una ligera ventaja del partido de ida en Malmö (0-1), supo aguantar el enérgico arranque del cuadro sueco liderado por la brasileña Marta -cinco veces Balón de Oro-. Xavi Llorens dejó atrás el 3-4-3 de la ida para fortalecer la defensa, muy exigida durante los primeros diez minutos con hasta tres llegadas claras sobre la portería de Sandra Paños.

La reacción azulgrana no se hizo esperar. El oportuno cambio táctico de las locales surtió efecto, traduciéndose en un mayor dominio de la posesión y la primera oportunidad en las botas de Alexia. No obstante, los tantos del Barça no llegarían hasta la segunda mitad, cuando Jenni Hermoso -tras asistencia de Vicky Losada- y Mariona Caldentey, ya en el descuento, certificaron el pase de las culés a la semifinal del máximo torneo continental.

Una victoria crucial pese al favoritismo del Rosengard, eliminado por quinta vez en los últimos seis años, que mete al Barcelona por primera vez entre los cuatro mejores equipos del 'Viejo Continente'. Su rival en semifinales será el PSG, subcampeón en la temporada 2014/2015 donde militan las españoles Vero Boquete y Irene Paredes, que venció con contundencia (4-0) al Bayern de Múnich.