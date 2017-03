Gerard Piqué: "La abogada Marta Silva Lapuerta, la que imputó a Messi, estaba en el palco del Madrid"

Gerard Piqué Bernabéu cargó duramente contra el Real Madrid tras el partido contra Francia en el que España se vio justamente beneficiada en las dos jugadas de gol por el videoarbitraje ( La FIFA sanciona con cuatro partidos a Leos Messi por sus "palabras injuriosas" al linier).

El central del Barcelona dijo sobre el VAR:

Piqué hizo estas declaraciones después de que las redes sociales, a las que él es fiel, echaran humo durante todo el partido sobre lo que pasó en el último partido de Champions entre el Barça y el PSG (La contundente reacción del Barça ante la sanción de la FIFA a Leo Messi).

Pero no se quedaron ahí las críticas de Piqué, que lanzó torpedos de más carga al Madrid. Sobre todo cuando hizo referencia a las imputaciones, que acabaron en sentencias condenatorias, contra Messi y Neymar por sus pleitos con Hacienda.

"No tengo nada contra los jugadores del Madrid, pero lo que no me gusta de ese club son otras cosas. No me gusta ver en el palco del Bernabéu a la persona que imputó a Messi o a Neymar. No me gusta ver en el palco del Madrid a las personalidades que hay que mueven el país".