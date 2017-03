Paco Sedano, baja ante Movistar Inter por una lesión muscular

El capitán y portero del FC Barcelona Lassa, Paco Sedano, causará baja este miércoles en el importante encuentro liguero que enfrenta al conjunto culé y a Movistar Inter en el Palau Blaugrana por una lesión en el aductor de su muslo derecho, según informó la entidad catalana.

"Su evolución marcará su disponibilidad para los próximos partidos", indicó el club azulgrana, que no podrá contar con el guardameta en el trascendental duelo entre los dos primeros clasificados de la Primera División, y en el que los culés buscarán recortar los cinco puntos que les separan del conjunto torrejonero.

El guardameta, uno de los descartes en la reciente convocatoria de la selección española, mandó un mensaje de apoyo a sus compañeros a través de las redes sociales. "Hoy me tocará sufrir y disfrutar del partidazo desde la grada. Una pequeña lesión muscular me obliga a estar una semanita de baja, mucha fuerza y ánimo para mis compañeros y confío ciegamente en que sacaremos los tres puntos. Hoy más que nunca 'Som Hi Barça' y 'Som Hi Palau'", escribió.