Tebas: "Piqué se equivocó, genera una crispación que no es correcta"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que el central del FC Barcelona Gerard Piqué "se equivocó" en sus declaraciones al término del amistoso Francia-España en Saint Dennis, en las que dijo en el palco del Bernabéu están las personalidades que "mueven los hilos en este país", ya que, según él, generan una "crispación que no es correcta".

"Considero que se equivocó, no voy a decir si es grave, pero si genera una crispación que no es correcta. Espero que el Tribunal Supremo se ilumine y absuelva a Messi, y que lo de Cristiano Ronaldo también se resuelva", indicó Javier Tebas en alusión a las palabras de Piqué y los presuntos casos de fraude fiscal de las estrellas blaugrana y blanca.

Tras presidir la Asamblea General de LaLiga, Javier Tebas también lamentó la sanción de 4 partidos a Leo Messi con la selección argentina, pues él quiere que el argentino juegue siempre. "Me parece mal, aunque habrá que ver lo que pasó. Entiendo que los insultos no deberían ser tan graves. Hay que ver la trascendencia de los partidos que se va a perder para el Mundial", subrayó.

Tebas informó de que en la Asamblea de la patronal de clubes se abordó la estrategia de LaLiga respecto a la televisión -expiran cerca de 22 del total de los 60 contratos que tiene firmados LaLiga- y los entornos digitales. "Dentro de año y medio terminan los actuales contratos en la Unión Europea. En estrategia digital debemos mejorar muchísimo para aumentar el valor comercial de los clubes", señaló.

Por otro lado, aseguró que no se trataron las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que se celebrarán el próximo 22 de mayo. "El 95 por ciento de los clubes de LaLiga tiene muy claro que el fútbol español necesita un cambio. Irán 20 clubes a votar y espero que éstos sigan la opción del cambio de Jorge Pérez", manifestó.

A su juicio, si sale reelegido Angel María Villar "peligra" el sistema de videoarbitraje (VAR). "Hemos estado trabajando con la FIFA. Claro que es un tema que nos preocupa porque las grandes ligas lo están trabajando ya. Me preocupa que en el programa de Villar no habla de esto. No solo me preocupa por esto. Si nuestros árbitros no aplican el VAR tendrán problemas en la 'Champions' y en el Mundial. Y eso lo sabe Villar. Hay que entrenar el sistema y aquí estamos a cero. Esto es blanco y negro", lamentó.

Tebas espera que el problema del VAR esté resuelto el 22 de mayo cuando Jorge Pérez gane las elecciones a la presidencia de la RFEF. "Es la esperanza que tengo. Me preocupa por los árbitros. Si no tenemos VAR, los árbitros no van a progresar. Son los primeros que tendrían que estar. No han muerto los linieres. El bien jurídico a proteger es la competición, que no haya equivocaciones. Bienvenido el VAR. Va a haber un cambio de modelo, eso sin ninguna duda, y los linieres van a seguir existiendo", dijo.