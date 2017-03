Víctor Camarasa: "No podemos cometer errores porque el Real Madrid no perdona"

El mediocampista del Deportivo del Alavés Víctor Camarasa recalcó que no pueden "cometer errores" contra el Real Madrid, al que visitarán este domingo, porque los madridistas no "perdonan" como equipo, pero dejó claro que no se van a "arrugar" y van a "plantarle cara" en el Estadio Santiago Bernabéu.

"Tienen jugadores de mucha calidad y al final no puedes cometer errores porque ellos no perdonan y sobre todo no conceder las 'contras' rápidas con los tres jugadores de arriba que tienen muy rápidos", comentó Camarasa en rueda de prensa.

El valenciano indicó que intentarán ser "muy sólidos" y "jugar como un equipo" como siempre hacen. "Al final dependemos de nosotros y si estamos bien y ellos no tienen un buen día, ¿por qué no ganar?", comentó.

Para el jugador 'babazorro', el Santiago Bernabéu es un campo "espectacular" donde el Alavés saldrá sin tener "miedo a nada". "Es un equipo para disfrutar, mostrarse y para hacer lo que venimos haciendo siempre. No nos vamos a arrugar y vamos a plantarle cara al Real Madrid", matizó.

Los vitorianos han demostrado que pueden "plantarle cara casi a cualquiera". "Hemos ganado en campos como el Camp Nou o en Villarreal. Se trata de seguir en la línea que estamos, de seguir con esta exigencia que tenemos e ir partido a partido porque es un partido que podemos ganar", recordó Camarasa.

El ex del Levante reconoció que la temporada del Alavés esta siendo "bonita" y que al equipo le "apoya todo el mundo". "Está yendo muy bien. Tenemos 40 puntos, la salvación a tiro y yo creo que el equipo no tiene que tener ninguna presión. Hay que seguir igual que estábamos hasta ahora y yo veo al equipo bien, como desde el principio de temporada, y hay que seguir siendo exigentes y llegar al tramo final de la liga lo mejor posible", subrayó.