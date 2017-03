Jony: "El único pensamiento que tenemos es ganar al Atlético"

El futbolista del Málaga CF Jony Rodríguez señaló este jueves que el "único pensamiento" del equipo blanquiazul "es ganar al Atlético de Madrid" este sábado en la jornada 29 de LaLiga Santander, un encuentro en el que lo van "a dar todo" para lograr un "resultado positivo" en La Rosaleda, donde se sienten "arropados" por su afición.

"El único pensamiento que tenemos es ganar al Atlético de Madrid, un rival de los mejores del mundo, intenso y a nivel defensivo muy bueno. A nivel ofensivo, el mínimo fallo que tengas contra ellos te penaliza mucho. Tenemos ganas de que llegue el partido del sábado para sumar los tres puntos", indicó el centrocampista asturiano este jueves en sala de prensa.

"Es un partido para estar concentrados y sacar nuestras armas a relucir. Si plasmamos todo lo que llevamos entrenando esta semana vamos a tener un resultado positivo", recalcó el jugador asturiano, que se encuentra a las órdenes de Míchel desde la llegada del técnico al banquillo boquerón a principios del mes de marzo.

Una decisión que aún no ha dado sus frutos con buenos resultados, puesto que el entrenador madrileño aún no conoce la victoria con los de la Costa del Sol. "En esta plantilla hay suficiente madurez. Las sensaciones son buenas. Estamos entrenando muy bien e intentando plasmar en el campo todo lo que nos pide el míster", continuó el ex del Sporting de Gijón.

Tras una temporada bastante irregular en la que han pasado por la entidad andaluza hasta tres entrenadores (Juande Ramos, Marcelo Romero y Míchel), el Málaga (15º con 27 puntos) busca alejarse definitivamente de los puestos de descenso. "Hay que tener la cabeza fría en momentos así, lo bueno que tenemos es un colchón de seis o siete puntos y que dependemos de nosotros mismos", afirmó.

Por ello, intentarán mostrar su mejor cara este fin de semana en La Rosaleda, un estadio donde para los malacitanos es "mucho mejor" jugar. "Nos sentimos arropados y la afición también empuja. Es momento para que plantilla y afición vayan de la mano, y nosotros vamos a darlo todo para ganar al Atlético de Madrid", reconoció.

Por último, preguntado sobre su situación personal en su primera temporada con el Málaga, el futbolista admitió que "no es la esperada", aunque añadió que "no es momento para pensar en individualidades". "Ahora mismo prima lo colectivo y no lo individual. Y estar centrados en lo realmente importante, que es el equipo", concluyó.