Josep Pedrerol se confiesa culé y revele lo que le dicen los del Real Madrid

Josep Pedrerol acudió al espacio de entretenimiento que presenta Dani Mateo donde repasó, con la mejor de sus sonrisas, varios temas relacionados con la actualidad futbolística.

El presentador de "El Chiringuito de Jugones" vivió varios momentos divertidos, pero una vez de vuelta a lo suyo, que es su programa, recuperó el 'centralismo' y se ha lucido con un editorial en el que afirma que las palabras de Raúl sobre el Barça, diciendo que algún día podría trabajar para los azulgranas, no están a la altura de lo que corresponde a una leyenda del madridismo.

"Raúl es madridista, sí. Raúl es historia del Madrid, cierto. Pues, la pregunta es. ¿A qué juega? Raúl se deja querer por el Barça. No descarta trabajar para el Barça. Que alguien me lo explique". "Aunque no lo parezca, este Raúl fue el capitán del Madrid. El que mandó callar al Camp Nou. Y la pregunta es: ¿Cuál es el verdadero Raúl? Los madridistas no están enfadados con Raúl. No. Los madridistas están dolidos con Raúl".

ENTREVISTA A FONDO A JOSEP PEDREROL:

- ¿Has pensado en algún momento en dejar la profesión?

- Dos veces, sí

- ¿Te gustaría dar las campanadas?

- estuve a punto de darlas en La 1, fui finalista pero perdí. Desde entonces prefiero celebrarlas en casa con los mío.

- ¿Crees que eres el mejor deportista deportivo actualmente?

- Sí, supongo que sí

- ¿Tu vida sin la gomina sería...?

- Sería la vida en casa, que es cuando no la llevo

- ¿Eres capaz de contestar a la pregunta ‘de qué equipo eres’ sin decir ‘tú ya lo sabes’?

- Supongo

- Entonces, ¿de qué equipo eres?

- Del Barça

- ¿Te has sentido traicionado por ex colaboradores del programa?

- No me quedo con lo malo, lo olvido

- ¿Qué harás al día siguiente de dejar la televisión?

- Irme a la radio

- Lo peor de ser Josep Pedrerol es...

- Tiene ventajas, tengo libertad para hacer lo que me da la gana. Que me pongan a parir forma parte de esto. tengo suerte, no me puedo quejar.

- Alguien a quien detestes de la profesión...

- A los vagos, los que dedican poco tiempo a trabajar y mucho a criticar. Son amargados de la profesión.

- Josep Pedrerol es...

- Insaciable. En todo lo que hago. Siempre quiero más.

- La redacción de ‘El Chiringuito’ es...

- La mejor de españa sin duda. Pienso que sois las estrellas de la televisión en dos años, si queréis. l

- ¿Se fue injusto contigo por el tema ‘becarios no’?

- No, peor es normal. La gente no entendía por qué decía lo de los ‘becarios no’... es feo. La gente se lo curra mucho, los chavales que están estudiando se lo curran mucho para tener trabajo. Parecía una falta de respeto, peor yo no quería decir eso. Me fastidiaba que en la casa en la que trabajábamos antes nos cambiaran a la gente cada dos por tres y nos les pagaban suficientemente. Era una crítica a la empresa, aunque se entendió como una crítica a los becarios.[...] Yo después me he encontrado a los becarios tomando una copa y te hacen mucha coña... “soy becario”

- ¿Cuántas horas al día pasas en casa?

- Por la noche seis y pico

- ¿Es cierto que ibas para estrella de rugby?

- No, no, qué va. Yo era muy inestable y como era mal futbolista me dediqué a probarlo todo. Hice natación durante un tiempo, jugué a baloncesto... un día estaba en Blanes, donde veraneaba de chico, y vi a los chavales jugando a rugby en la playa. Una tarde me puse a jugar con ellos, y me apunté al (Club) Natació Montjuïc y jugué durante tres años. Pero era intestable en al vida, y era inestable en el deporte y nunca me quedé con ninguno, sino que fui cambiando

- ¿Cristiano Ronaldo o Leo Messi?

- Ayer Irene (Junqueras, colaboradora dle programa) lo decía bastante bien. Yo valoro el esfuerzo de la gente. Soy muy del esfuerzo. Messi es un futbolista muy grande y además es un futbolista que nació en la calle. Y Cristiano se ha hecho, Valoro mucho la gente que ha hecho un esfuerzo muy grande para mejorar todos los días. Soy de Cristiano, sí. Encaja en mi forma de vida, en lo que yo siento. Yo valoro más a alguien que pelea todos los días que el que es bueno porque sí o por naturaleza. Cristiano representa el esfuerzo y los valores que yo predico.

- Como buen jefe, ¿cómo son tus broncas?

- ‘Como buen redactor mío, ¿cómo son mis broncas’, te preguntaría a ti. Creo que nos e me tiene que hacer mucho caso, porque son fuertes pero cortas. Creo que hay que esperar y decir ‘cuando acabe, hablamos’. Yo creo que hay que ganar todos los partidos y no entiendo yo que podamos empatar.

- ¿Borrarías algo de tu carrera periodística?

- No, pero sí he aprendido que o dirijo un programa yo o no lo hago . he trabajado para otros, no lo voy a hacer nunca más, si puedo.

- ¿Cuál es tu mejor anécdota en un palco?

- No soy muy de recordar grandes cosas. Lopera se me marchó en directo de una entrevista... o cuando teníamos los micrófonos encima de una mesa y Núñez se puso tan nervioso que me los tiró todo... mi tarea era conseguir que saliera una entrevista de verdad todos los días y no el tópico del fútbol

- ¿Cuál es tu entrevista pendiente?

- Un cara a cara Guardiola-Mourinho... yo creo que se parecen mucho, que son prácticamente iguales

- ¿Hay algún tertuliano del ‘Chiringuito’ al que no soportes?

- No evidentemente no, yo decido quién se incorpora aquí. Pero sí es verdad que alguno de los que no conocía ahora me caen muy bien.