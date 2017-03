Marcos Llorente: "El equipo ha demostrado un gran nivel fuera de casa"

El centrocampista del Deportivo Alavés Marcos Llorente ha valorado este jueves el compromiso liguero que enfrenta a su equipo con el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu el próximo domingo (16.15 horas), que afronta con la confianza de que su equipo ha rendido de forma positiva fuera de casa y reconociendo que tendrán que estar pendientes de la 'BBC'.

"Hemos puntuado en campos muy difíciles y yo confío en mi equipo. Creo que estamos en una dinámica buenísima y espero que saquemos algo bueno de allí. En el Madrid, da igual quien juegue, que lo hará bien. Hay que tener cuidado con los tres de arriba e intentar hacer el mejor partido nuestro y que ellos no tengan el día", declaró Llorente en rueda de prensa.

El canterano madridista advirtió de que no debe cegarles la "ambición" por ganar en el Bernabéu y jugar "con cabeza". "Estamos haciendo algo increíble, no hay que pensar más allá, ir partido a partido como dice el míster. Quiero dejar al Alavés lo más arriba posible antes de irme, pero empieza por ganar en el Bernabéu", reflexionó.

Por otro lado, en favor de las oportunidades del conjunto vitoriano, Llorente recordó que ya han sacado buenos resultados ante grandes equipos, como la victoria en el Camp Nou o el empate en el Calderón en la jornada inaugural.

"Hemos ganado contra el Barça, el Villarreal, hemos empatado en el Calderón, el equipo ha demostrado que fuera de casa está dando un gran nivel y, por qué no este 'finde', por lo menos ponerles las cosas difíciles", afirmó.

Finalmente, Llorente quiso constatar su agradecimiento al conjunto vasco por la oportunidad de disputar su primera temporada en Primera División, eludiendo cualquier tipo de actitud que le haga "subir por las nubes".

"Gracias a Dios, mi entorno no me va a dejar. Tengo a mi familia ahí si alguna vez me pasa para que me den una colleja y me pongan las pilas. Si que es verdad que salir de Segunda B y llegar a Primera no es fácil. He tenido una buena temporada, estoy creciendo mucho y estaré siempre agradecido al Alavés por la oportunidad que me están dando", concluyó.