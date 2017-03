Cristiano Ronaldo: ¿Mensajes secretos a la maciza 'Miss Bumbum'?

Erika Canela, flamante ganadora del título Miss Bumbum al mejor trasero de Brasil, ha confesado en una entrevista que el futbolista del Real Madrid le invitó vía WhatsApp a pasar un rato junto a él hace tan solo unos días.

Ella, según cuenta, rechazó el ofrecimiento porque "me iba a usar como un objeto".

Miss Bumbum 2016 ha flitrado al medio portugués TV 7 Días los mensajes que intercambió con Cristiano Ronaldo. En uno de ellos, el jugador le preguntó:

Eso dice ella que le escribió aprovechando que la bella mujer estaba en Portugal debido a su participación en un reality show.

Erika respondió ya por la mañana con un emoji de un corazón, contestado por Ronaldo con una nueva petición para verse. Ella entonces aceptó:

Sin embargo, varios problemas en su móvil hicieron que se retrasara, imposibilitando que se produjera la cita:

"Me demoré. No pude acceder a mi móvil porque no estaba funcionando correctamente, pero después lo hice? En el auto hablé con él y estaba irritado. Fue un poco rudo conmigo y no me gustó. Me dijo que tenia poco tiempo por otros compromisos".