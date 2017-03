Ivan Klasnic será indemnizado por el fallo médico que no le diagnosticó una enfermeda de riñón

BREMEN (ALEMANIA), 31 (DPA/Reuters) El exfutbolista croata Ivan Klasnic deberá ser indemnizado con 100.000 euros por dos médicos que no le diagnosticaron una enfermedad de riñón por la que después tuvo que recibir dos trasplantes.

Según dictaminó este viernes la Justicia alemana, un antiguo médico del Werder Bremen, equipo en el que jugó Klasnic entre 2001 y 2008, y una especialista en medicina interna deberán además hacer frente a todos los costes del tratamiento generados hasta ahora y los que se generen en un futuro.

De acuerdo con la Audiencia Regional de Bremen, Götz Dimanski y Manju Guha deberían haber reconocido los anómalos valores del riñón del croata y deberían haber sometido al jugador a un tratamiento renal, algo que no sucedió y que acabó obligando a Klasnic a ser sometido a dos operaciones de trasplante de riñón.

El tribunal reconoció también el derecho de Klasnic, de 37 años actualmente, a recibir un pago compensatorio por la pérdida de salario, cuya cuantía aún no ha sido fijada.

"Al menos la gente puede ver que no me inventé nada y que no fui a la Justicia por nada. Los médicos eran responsables", señaló el exdelantero a 'Radio Bremen'.

Todo comenzó en noviembre de 2005, cuando en una operación del apéndice salieron a la luz valores renales negativos. En 2007, el delantero tuvo que ser operado para trasplantarle el riñón de su madre. Sin embargo, su cuerpo lo rechazó y su padre le donó el suyo, pero tampoco funciona como debería.

Klasnic, que ganó el doblete de Liga y Copa en 2004 con el Werder Bremen, acude actualmente tres veces por semana a un hospital en Hamburgo para someterse a diálisis a la espera de un nuevo riñón, cuyo tiempo de espera se encuentra en una media de siete años.