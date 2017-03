Mendilibar, sobre el Villarreal: "Será un partido de igual a igual"

El entrenador de la SD Eibar, José Luis Mendilibar, aseguró que el partido ante el Villarreal CF será un choque "de igual a igual", que jugarán este sábado (13.00 horas) en el Estadio de la Cerámica, y reiteró que la "intención" es "seguir arriba sin mirar a la Europa League", pese a que ahora son octavos a siete puntos de los puestos europeos, y apuntó que su objetivo esta temporada es "quedar entre los diez primeros".

"Creo que será un partido de igual a igual. Si les ganamos, nos pondremos bien, les recortaremos diferencias con la intención de seguir arriba sin mirar a Europa League ni otras cosas. Sigo diciendo que el objetivo es quedar entre los diez primeros", afirmó en sala de prensa en el día previo al encuentro.

El técnico armero afirmó que el 'Submarino Amarillo' es "seguro atrás". "Les marcan pocos goles y arriba tienen gente muy buena y rápida. Es un equipo muy bueno que tiene un juego especial. Si les dejas oportunidades, las aprovechan. No podemos quedarnos atrás. Jugaremos nuestro fútbol", dijo.

Además, Mendilibar confesó que no le "inquieta" llevar cuatro partidos sin ganar, en los que han sumado tres empates y una derrota. "Me inquieta más jugar bien o no, estar bien cuando salimos al terreno de juego. Del ultimo partido (ante el Espanyol en Ipurua) estoy muy contento y no de los dos anteriores. No ganamos al Espanyol pero hicimos muchas cosas para poder ganar. Contra el Villareal intentaremos ganar a toda costa pero pensando en nosotros mismos, en jugar como jugamos habitualmente", manifestó.

Finalmente, sobre la ausencia de Takashi Inui por su asistencia en Tokio a una recepción y una cena oficial ofrecida por el Primer Ministro japonés, ha destacado que "habrá otro que lo puede aprovechar y si lo aprovecha será Inui el que lo tenga que sufrir". "Tenemos confianza en todo el mundo y no creo que vayamos a echar en falta nadie", concluyó.