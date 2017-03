Míchel: "El Atlético no tiene piedad con la falta de concentración y el desorden"

El entrenador del Málaga CF, José Míguel González, 'Míchel', ha valorado el compromiso liguero que enfrenta a su equipo con el Atlético de Madrid en La Rosaleda este sábado (20.45 horas), reconociendo la exigencia que encarna el partido, tanto en lo futbolístico como en lo mental, y mandando un mensaje de compromiso a la afición por parte de los jugadores dado lo "ilusionante" que ha sido el trabajo de la semana.

"Sinceramente, creo que cuando los jugadores quieren, como han querido estos diez días, hemos visto cosas muy buenas e ilusionantes para nosotros. Se han responsabilizado de la situación diciendo que queremos y tenemos condiciones. Ha sido casi una pretemporada en cuanto a conceptos y cosas que hemos intentado desarrollar", declaró Míchel este viernes en rueda de prensa.

En lo que concierne a su rival, el madrileño recordó que el Atlético es un equipo que les va a "exigir" al máximo y que deberán manejar los momentos que el conjunto rojiblanco intente aprovechar para ganar el partido.

"Más allá de lo futbolístico, que es suficiente, también nos van a exigir en lo mental. Juegue contra quien juegue, se saben la lección perfectamente y esperan su momento. Tenemos que manejar esas situaciones, no tienen piedad con la falta de concentración y el desorden del equipo contrario y no podemos caer ahí", consideró.

Por otro lado, no cree que la afición vaya a decepcionar durante el encuentro y animarán en su totalidad. "Si mis jugadores tuviesen la misma autoridad que la afición para saber la situación del equipo, no hay duda de que ganaremos, la afición sabe perfectamente lo que quiere y dónde quiere que esté su equipo. Cada partido hace borrón y cuenta nueva porque quiere que gane su equipo", aseguró.

Por otro lado, Míchel confesó los motivos por los que decidió aterrizar en Málaga y eludió pensar en el calendario restante como un factor al que tener miedo, de cara al exigente mes de abril que se aproxima.

"Cuando decidí venir a Málaga, no pensé en el calendario, si no en el año que viene. Soy positivo a la vez que realista y según pasan las semanas, cada uno tendrá una opinión, pero no creo que nos debamos asustar con el calendario y la semana exigente que viene", afirmó.

Además, quiso insistir en mandar un mensaje de confianza a su afición. "A mí me ha entusiasmado ha sido poder trabajar esta semana y ver los resultados. Quiero que sea el mensaje que traslademos, cuando los jugadores quieren y han querido esta semana, seremos mucho más fiables", concluyó.