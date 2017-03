Monchi: "No he firmado con nadie ni tengo ningún compromiso con nadie"

El director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo, 'Monchi', aseguró que no ha firmado "con nadie" ni tiene "ningún compromiso con nadie", aunque sí indicó que la AS Roma ha sido el que más interés "ha mostrado" en hacerse con su servicios, horas después de confirmar su marcha del club tras 17 años en el cargo por agotamiento.

"No puedo decir que vaya a trabajar en la Roma. Quiero que me creáis, aunque haya gente que no lo haga. No he firmado con nadie y no tengo ningún compromiso con nadie, no tengo cerrado nada con nadie", aseveró Monchi este viernes en su rueda de prensa tras conocer su marcha a final de temporada.

De todos modos, el exportero reconoció que el conjunto italiano "es uno de los equipo que más interés ha mostrado". "Es verdad que estuve en Londres el otro día y aprovecho para pedir disculpas al presidente, quizá uno de los errores ha sido ese, pero no hay nada cerrado", comentó.

"Soy joven y además no tengo mi vida resuelta, entonces tengo que elegir bien dónde me voy. Es verdad que la Roma es el que más interés ha puesto, pero no tengo nada cerrado con ellos", reiteró Monchi.

Sobre su decisión, subrayó que no era un "tema profesional sino muy personal". "Las razones fundamentalmente están en consonancia con el agotamiento, son 17 años como director deportivo con una presión y un nivel de exigencia muy grande. Ya en mayo quise irme y seguramente me equivoqué en las forma y el momento y por eso no se produjo, pero mi idea seguía latente", admitió.

"No hay que buscar muchas mas razones, es solamente eso. Sé que es complicado, pero el único culpable y responsable soy yo, es un tema de necesidad de cambio. Ultimamente venía agotado, he amagado varias veces y ya no he podido", prosiguió.

Además, el todavía director deportivo elogió "el esfuerzo" realizado por el club. "A veces hasta que no llega el momento y uno no ve los gestos no se da cuenta del cariño que le tienen", confesó. "Lo han intentado de todas maneras para convencerme, con cariño, con una oferta que en ningún caso alcanzaré a ganar fuera de aquí", se sinceró.

"De aquí nunca puedo decir hasta nunca. No sé lo que va a pasar en el futuro, pero si algún momento el Sevilla me llama porque me necesita y yo ya estoy recuperado y haya cogido el aire que necesito, no tengo ninguna duda", sentenció.

"NUNCA ERA UN BUEN MOMENTO PARA IRSE" Monchi explicó que siempre ha dicho todo "pensando en el Sevilla". "Aún sabiendo que podía traerme consecuencias lo hice, porque creía que era lo mejor", puntualizó, expresando que, además, "nunca" era un buen momento para irse. Por ello, ha elegido este pensando en hacer el "menos daño posible". "Yo tenía dos cosas claras, la primera es que no iba a salir contentando a todo el mundo y la segunda es que nunca era un buen momento", comentó.

"Esto le puede afectar más a la plantilla y a los cuatro capitanes. Esta mañana he estado con ellos y les he contado la realidad. Con ellos tengo una relación de amistad, saben lo que sufro y si me quieren ayudar el mejor homenaje que me podían hacer es ganar los diez partidos que quedan. Si la cosa va mal mucha gente va a mirarme a mí, pero si dejábamos que acabase la temporada otra vez estábamos igual", destacó.

El gaditano dejará el cargo "poco a poco" y se irá separando de sus "funciones". "La planificación de la temporada que viene ya está hecha prácticamente por mi gente y en ese aspecto no debería haber mucho cambio. Yo creo que el club esta suficientemente preparado para suplir mi ausencia, hay muy buenos profesionales dentro de mi grupo, posiblemente yo pierda más sin ellos que ellos sin mí", destacó.

Además, pidió el mismo "grado de confianza" para "su grupo" como la que él ha tenido y "tiempo y credibilidad". "La confianza en mí ha sido muy grande y se me han permitido muchas cosas y eso es lo que yo pido para los que vengan porque van hacer de nuevo un Sevilla campeón", aseguró.

"Todos estos éxitos conseguidos tienen muchos nombres, unido a que están otros que han estado y que han aportado mucho. Nadie es in dispensable", añadió, remarcando que no se llevará a "nadie" de su equipo de trabajo. "Yo quiero que todos sigan trabajando aquí y sigan ayudando. Yo voy a seguir queriendo lo mejor para el Sevilla y ellos son muy buenos para el club", prosiguió.

"NO HAY UN MENSAJE APOCALIPTICO PARA EL CLUB" Respecto a su "legado" en el club, quiso transmitir "confianza" a la afición. "No existe un mensaje apocalíptico, eso era en mayo del 2000. Ahora mismo la estructura que he creado es suficientemente sólida para aguantar lo que hay delante. El club es fuerte, hay muy buen caldo de cultivo para que sigamos", aseguró.

"Siento orgullo y satisfacción de haber conseguido el cariño de la gente que piensa como yo. Al final seguro que esa expresión de pesetero también lo hacen desde el respeto. Yo he crecido mucho como profesional a base de saber que la crítica es necesaria", agregó.

En sus 29 años en el club del Nervión, Monchi eligió la final de la Copa de la UEFA en Eindhoven frente al Middlesbrough, cuando ganó 4-0, como "su momento" en el club como director deportivo, aunque de su etapa de jugador se queda "con poco".

Finalmente, Monchi explicó cómo será la despedida que ha "optado" por hacer. "El club me ha ofrecido varias posibilidades de despedida y yo lo agradezco de corazón pero he optado por hacer lo más sencillo posible porque si difícil es una rueda de prensa dos serían imposibles. He pedido que el acto sea en el Sánchez-Pizjuán el día del partido contra el Deportivo porque me gustaría despedirme de todos los aficionados que acuden al estadio", deseó.