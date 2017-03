Pepe Castro: "Hay muchos ofrecimientos para ocupar el puesto de Monchi y los vamos a estudiar"

El presidente del Sevilla, José Castro, señaló que hay "muchos ofrecimientos" para ocupar el puesto de Ramón Rodríguez, 'Monchi', como director general deportivo y que los van a "estudiar" en los próximos días, aunque aseguró que la estructura del club es "suficientemente fuerte" para que no haya ningún problema.

"Hay muchos ofrecimientos para ocupar el puesto y los vamos a estudiar los próximos días", indicó Castro este viernes en la rueda de prensa que dio 'Monchi' tras anunciarse un día antes su marcha del conjunto hispalense.

El que fuera director general deportivo del Sevilla durante 17 años, "no tendrá que pagar ninguna cláusula" porque es la salida que 'Monchi' quería. "El ha generado muchos ingresos a este club y muchos títulos. El Sevilla es la casa de 'Monchi' y será ahora, siempre y cuando él quiera", apuntó.

"'Monchi' quería salir del Sevilla sin que tuviera que pagar ninguna cláusula, ni él ni un futuro club donde el fuera a realizar su trabajo y eso es lo que hemos hecho. El pasado 30 de junio no hicimos lo mismo porque en aquel momento sí le solicitamos la cláusula porque no era momento de irse. Teníamos que mirar por el Sevilla, después por el Sevilla y después por el Sevilla", explicó sobre el intento el año pasado del exportero de dejar la entidad.

El dirigente recordó que cuentan con unas estructuras "suficientemente fuertes" para que no haya ningún problema con su marcha. "Es verdad que hay ya parte programada de la nueva temporada y en unos días ya vemos como hacemos la sustitución o si ese área deportiva la organizaremos de otra forma", avisó.

"El área deportiva está suficientemente capacitada y preparada para cualquier cosa aunque eso no evita que haya cambios o reorganización de ese área, pero en un tiempo prudente", confesó Castro.

"EL SEVILLA HIZO UNA OFERTA ECONOMICA PROHIBITIVA PARA EL CLUB" Castro matizó que la marcha de 'Monchi' no es un "fracaso". "Hemos intentado desde el primer momento hasta el último que él se quedara aquí, por todos los medios, con cariño, con un contrato fuera de mercado, por lo tanto yo no lo considero un fracaso si no un intento que no ha podido ser sino por un tema muy personal de él", remarcó.

"Hemos hecho lo posible y lo imposible porque continuara con nosotros incluso con una oferta económica fuera de mercado, prohibitiva diría yo para las condiciones y economía del Sevilla, pero en este caso hemos tendido que optar por la persona más que por el profesional. El tenía clara su salida y por lo tanto hemos optado por esa salida de la persona, que ha estado tantos años trabajando por y para el Sevilla y dejándose la piel en nuestra casa", subrayó.

Por otro lado, respecto a los rumores de que Jorge Sampaoli ocupe el puesto de seleccionador de Argentina, el presidente zanjó rápido el tema, porque "hoy es el día de 'Monchi'". "Hoy no vamos hablar de Sampaoli, cualquier otro día se contestará", concluyó.