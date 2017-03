(Previa) Villarreal, Real Sociedad y Athletic pelean por Europa

El Villarreal, la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao pelearán este sábado por los puestos europeos de LaLiga Santander, actualmente en poder de los dos primeros que además no se quieren desenganchar todavía de la pugna por la cuarta plaza que posee el Atlético de Madrid.

El 'Submarino Amarillo' y el conjunto 'txuri-urdin' están empatados a 48 puntos, a siete de los Diego Pablo Simeone, que visitan La Rosaleda en el cierre de la jornada sabatina, y aventajan en cuatro a los 'leones'.

El primero en buscar el triunfo será el Villarreal que recibirá en el Estadio de la Cerámica (13.00 horas) a un Eibar que, con 41 puntos, necesita ganar para apurar las opciones de alargar el sueño de estar en Europa.

El conjunto castellonense espera hacer valer una fortaleza en su feudo, un tanto perdida en este 2017, para olvidar la derrota de antes del parón ante Las Palmas y volver a sumar tres puntos en el inicio de una semana clave con jornada entre semana.

Fran Escribá tendrá sobre todo problemas en uno de los aspectos más fuertes de los suyos, la defensa, por la baja por sanción de Víctor Ruiz y la duda del otro titular, Musacchio, que regresó este viernes de su viaje con Argentina, por lo que Bonera podría tener su oportunidad junto a Alvaro. Arriba, el técnico valenciano ya tiene a todos sus delanteros disponibles y debe decidir su dupla con ventaja para Soldado y Bakambu.

Enfrente, un Eibar que espera que el descanso le haya venido bien para tratar de retomar la senda de la victoria. El conjunto de José Luis Mendilibar lleva un mes sin ganar y acumula ya cuatro jornadas sin hacerlo, aunque en tres de ellas ha sido con empate.

Los 'armeros' bajan algo su rendimiento lejos de Ipurua, pero a domicilio han sido capaces de ganar en Mestalla y de empatar en el Bernabéu, y ofrecen peligrosos números ofensivos. Rubén Peña, Fran Rico, Nano y Dos Santos son sus bajas para este choque.

LA REAL SOCIEDAD, OBLIGADA A GANAR ANTES DE VISITAR EL CALDERON A las 18.30 horas, en Anoeta, será el turno de réplica de la Real Sociedad, que recibe en San Sebastián a un rival como el Leganés, metido en plena pugna por evitar el descenso a la Liga 123 y frente al que necesita volver a la senda del triunfo.

El parón no trajo demasiadas buenas noticias para los de Eusebio Sacristán, algo alejados del equipo que brillaba en el primer tramo de campaña. Dos derrotas consecutivas, en los derbis ante el Athletic y el Alavés, le han rezagado en la pelea por la 'Champions', pero le mantienen en la de la Europa League.

La principal misión del equipo guipuzcoano es volver a blindar un estadio donde no ha sido capaz de ganar en sus tres últimos partidos, con el añadido de que además tres días después rinde visita al Atlético de Madrid en un choque que podría volver a reanimar sus posibilidades para la Liga de Campeones. Eusebio pierde en ataque a Carlos Vela y en el mediocampo a Zurutuza y Granero, aunque recupera a Willian José que podría tener minutos.

Por su parte, la misión del Leganés es bastante opuesta. Con 26 puntos, los 'pepineros' están fuera de los puestos de descenso y con cinco puntos de ventaja sobre el Sporting de Gijón, por lo que todo lo que sea sumar a domicilio es ahora vital.

Los de Asier Garitano llevan tres jornadas sin perder, pero no supieron sacar provecho a su valioso punto ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán ante el Málaga en Butarque, escenario el miércoles de la visita del Real Madrid.

Finalmente, entre medias del quinto y el sexto clasificado, jugará (16.15 horas) el séptimo, el Athletic Club, que visitará al colista Osasuna en El Sadar, esperando también aprovechar la delicada situación del conjunto 'rojillo'.

El equipo de Ernesto Valverde busca tres puntos importantes en su peor faceta, la de visitante, pese a que se quitó parte de ese peso que le lastraba este año al imponerse con solvencia en Anoeta. Ante un rival prácticamente descendido y que sólo ha ganado un partido, la obligación de los rojiblancos es el de repetir esa actuación para no dar un severo paso atrás en sus aspiraciones europeas.

El Athletic no podrá contar con el central Yeray Alvarez, que sufrió una fractura nasal con la Sub-21 y que no se encuentra cómodo con la máscara y será reemplazado por Etxeita o Bóveda, pero sí con Mikel San José y Aritz Aduriz que estaban 'tocados' para hundir más a un Osasuna que espera que la rivalidad existente entre ambos le dé un plus.

El equipo navarro está a 15 puntos de la salvación con 30 por jugarse y su situación es bastante complicada. La visita de un acérrimo rival como el Athletic podría servir de cierto bálsamo para una afición ansiosa de celebrar una victoria de los suyos. Roberto Torres y Jaime Romero son los últimos inquilinos de una ocupada 'enfermería', mientras que Raoul Loé es duda, aunque recupera a Fausto Tienza y Alex Berenguer.

--HORARIOS DE LA JORNADA.

-Viernes.

Espanyol - Betis. González González (C.Castellano-leonés) 20:45.

-Sábado 1.

Villarreal - Eibar. Ocón Arráiz (C.Riojano) 13:00.

Osasuna - Athletic Club. Munuera Montero (C.Andaluz) 16:15.

Real Sociedad - Leganés. Melero López (C.Andaluz) 18:30.

Málaga - Atlético de Madrid. Trujillo Suárez (C.Tinerfeño) 20:45.

-Domingo 2.

Sevilla - Sporting de Gijón. Vicandi Garrido (C.Vasco) 12:00.

Real Madrid - Alavés. Sánchez Martínez (C.Murciano) 16:15.

Valencia - Deportivo. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 18:30.

Granada - Barcelona. Jaime Latre (C.Aragonés) 20:45.

-Lunes.

Celta de Vigo - UD Las Palmas. Clos Gómez (C.Aragonés) 20:45.

--CLASIFICACION.

Equipos PJ G E P GF GC Pts.

1. Real Madrid 27 20 5 2 71 28 65.

2. Barcelona 28 19 6 3 81 25 63.

3. Sevilla 28 17 6 5 52 34 57. 4. Atlético Madrid 28 16 7 5 52 23 55.

5. Villarreal 28 13 9 6 39 20 48.

6. Real Sociedad 28 15 3 10 42 39 48.

7. Athletic Club 28 13 5 10 35 32 44.

8. Eibar 28 11 8 9 44 39 41.

9. Espanyol 28 10 10 8 40 39 40.

10. Alavés 28 10 10 8 29 33 40.

11. Celta Vigo 27 11 5 11 40 45 38.

12. Las Palmas 28 9 8 11 44 45 35.

13. Real Betis 28 8 7 13 31 44 31.

14. Valencia 28 8 6 14 38 51 30.

15. Málaga 28 6 9 13 33 45 27.

16. Deportivo Coruña 28 6 9 13 31 43 27.

17. Leganés 28 6 8 14 22 41 26.

18. Sporting Gijón 28 5 6 17 31 57 21.

19. Granada CF 28 4 7 17 25 58 19.

20. Osasuna 28 1 8 19 28 67 11.