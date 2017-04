(ACT.) Previa del Real Madrid-Deportivo Alavés

El Real Madrid defenderá este domingo (16.15 horas/beIN LaLiga) el liderato de LaLiga Santander en el Bernabéu ante Deportivo Alavés, en encuentro correspondiente a la vigésima novena jornada, después del parón internacional y en el inicio de un mes decisivo por lo que Zidane ha dado descanso a Sergio Ramos, Keylor Navas, Marcelo y James Rodríguez.

El conjunto de Zinédine Zidane retoma el pulso del campeonato con el 'mono' de una Liga que, como el resto de las europeas, ha estado dos semanas en 'stand by' por la disputa de diferentes compromisos internacionales, y lo hace con la intención de plasmar las buenas sensaciones de las que disfrutó en San Mamés en la pasada jornada (1-2), pese a sufrir el acoso de los 'leones' durante algunos minutos.

Además, este partido servirá a los madrileños para reencontrarse con una competición en la que no alzan el trofeo desde la temporada 2011-12, con la Liga de los récords de José Mourinho, antes de afrontar el maratón que se le viene por delante con jornada intersemanal incluida -en Butarque-. Visita al Leganés, Sporting de Gijón y Deportivo de La Coruña; recibe a Atlético de Madrid y FC Barcelona; y disputa la eliminatoria de los cuartos de final de la 'Champions League' ante el Bayern de Múnich de un viejo conocido, el italiano Carlo Ancelotti.

No deben despistarse los de Chamartín ante un Deportivo Alavés que siempre se crece en los grandes escenarios y que no renuncia a un David contra Goliat, aunque el último duelo entre vitorianos y capitalinos en el Santiago Bernabéu se decidiera con un claro 3-0, en la temporada 2005-06 que terminó con los albiazules descendidos con 39 puntos -en este campaña, con diez jornadas por delante, ya lleva 40-.

El preparador francés, que destacó la victoria de su rival en el Camp Nou (1-2) y el empate en el Vicente Calderón (1-1), confirmó en rueda de prensa que el primer capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, no iba a entrar en la lista para enfrentarse al Deportivo Alavés por decisión técnica. "Ramos va a descansar mañana, ha jugado mucho. Todos son muy importantes y mañana va a descansar", afirmó.

Además, tampoco incluyó al portero Keylor Navas, a Marcelo ni a James Rodríguez, pero sí a su compatriota Raphael Varane. El portugués Fabio Coentrao -baja indefinida-, por lesión, no estará en el banquillo ni el brasileño Carlos Henrique Casemiro, por acumulación de tarjetas amarillas, lo que podría dar la titularidad a Mateo Kovacic. En relación a esta sanción, Cristiano está apercibido y Zidane lo tiene en cuenta. "¿Estrategia? No, porque tiene cuatro, espero que hasta el final se quede con cuatro, puede pasar. No vamos a mirar eso, lo importante es que juegue como siempre y veremos cómo vamos a gestionarlo", aseveró.

EL ALAVES SE ABONA A LA SORPRESA Por su parte, el Deportivo Alavés encara el compromiso tras llevarse el derbi vasco ante la Real Sociedad (1-0) justo antes del parón con siete de los últimos nueve puntos en juego. Los de Mauricio Pellegrino no cierran la puerta a un séptimo puesto que le otorgaría el acceso a la Europa League, ya sea por condición de campeón de la Copa del Rey o por ocupar esa séptima plaza.

Así, los albiazules tienen un panorama atractivo en el horizonte que no se le presumía a un recién ascendido. El Alavés cuenta con las opciones de centrarse en la Liga, para entrar en Europa; en la Copa del Rey -ante el Barcelona- para asegurar plaza europea; o repartir esfuerzos para acabar de la mejor forma posible en las dos competiciones.

El partido de la primera vuelta entre Real Madrid y Alavés se saldó con un contundente 1-4 gracias a un 'hat-trick' de Cristiano Ronaldo. Además, los de Pellegrino pueden presumir de haber arañado puntos en Vicente Calderón (1-1, además de un 0-0 en Vitoria), Camp Nou (1-2), en casa del Villarreal (0-2), y de haber estado cerca de puntuar en el Ramón Sánchez-Pizjuán (perdió 2-1 en el minuto 90).

Entre las bajas del conjunto albiazul, el delantero Rubén Sobrino, por lesión, y el centrocampista Marcos Llorente, por condiciones del contrato, no podrán estar disponibles para un Mauricio Pellegrino, al igual que el defensor Carlos Vigaray y el mediocentro serbio Nenad Krsticic, que eran duda hasta el último momento.

La duda existe en el esquema que empleará el equipo ante la ausencia de Llorente, la brújula de la revelación. El técnico argentino podría utilizar el 5-4-1 que le valió la victoria en el Camp Nou o el 4-2-3-1, más empleado a lo largo de la Liga. La presencia de Dani Torres parece prácticamente asegurada para oxigenar el centro y el peligro se centrará en las incorporaciones de Theo Hernández, que fue un quebradero de cabeza para el Real Madrid en la primera vuelta.

FICHA TECNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Casilla; Danilo, Pepe, Nacho, Carvajal; Kroos, Modric, Kovacic; Bale, Cristiano Ronaldo y Benzema.

DEPORTIVO ALAVES: Pacheco; Kiko Femenía, Feddal, Laguardia, Theo; Dani Torres, Manu García; Ibai, Camarasa, Toquero; y Deyverson.

--ARBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 16.15/beIN LaLiga.