Luis Enrique: "Soy bastante más radical que Piqué, mejor no me pronuncio"

El técnico del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, defendió que Gerard Piqué habla siempre desde el respeto y prefirió no dar su opinión sobre los valores del Real Madrid por ser "bastante más radical" que su jugador, al tiempo que deseó encontrar una buena versión de su equipo en el decisivo mes de abril, comenzando por el duelo este domingo en Granada.

"Yo como soy bastante más radical que Piqué mejor no me pronuncio", así respondió el técnico culé a la pregunta sobre si le gustan o no los valores del madridismo. 'Lucho' defendió que Piqué habla con respeto y pide lo mismo para él, en una semana marcada por las declaraciones del internacional español, en las que aseguró que no le gustan "los valores que transmite" el club blanco.

"No es importante lo que yo pueda pensar. Tendríamos que poner un Piqué siempre por lo bien que os lo pasáis. Habría que clonar a Piqué si no hubiera uno. Es un tipo respetuoso con la opinión de los demás y quiere que le respeten la suya", indicó.

En cuanto al duelo en Granada este domingo en la jornada 29 de LaLiga Santander, las preguntas se centraron en las ausencias de Piqué, por decisión técnica, y de Messi, por sanción. "Es darle descanso a un jugador vital para nosotros que ha jugado todos los minutos posibles, de cara a lo que se avecina y al calendario tan denso que tenemos en este mes de abril. Necesita descanso", indicó.

Sobre Messi, reconoció la importancia pero no vio incidencia en el sistema. "No afecta en nada, podemos utilizar el sistema que queramos, todos se adaptan. Nos gustaría contar con Messi todos los partidos pero el lado bueno es que podrá descansar. Es un jugador igualmente cargado de minutos y el descanso le viene bien", afirmó.

El argentino fue también noticia esta semana por la sanción de la FIFA de cuatro partidos por "palabras injuriosas contra un árbitro asistente" durante el último partido contra Chile. "Es un jugador respetuoso siempre con el árbitro, cero conflictivo. Es algo a valorar en el mejor del mundo, siempre bajo presión, su comportamiento me parece intachable", indicó.

"No me interesa las polémicas. He hecho una defensa clara de lo que es Leo Messi, dentro y fuera del campo. Le he visto bien, hoy podía no entrenar y ha preferido venir y estar con el equipo", añadió sobre la sanción de la FIFA. En cuanto al resto de sudamericanos convocados por sus selecciones, Luis Enrique explicó que "han llegado muy bien" y se alegró de jugar el domingo y no el sábado.

"El calendario es intenso como pretendíamos que fuera. Incluso creo que es leve con respecto al que hicimos en enero. Con posibilidades de seguir optando a todo pero con un situación de necesidad de puntos en Liga y con una eliminatoria de 'Champions' que ya sabemos de las dificultades, pero apasionante y muy emocionante el final de temporada", indicó.

"Mis sensaciones son positivas. Siempre se percibe cuando se acerca el final por la intensidad de los jugadores. Se ve que llega la temporada de las notas como en el colegio y la gente se aplica mucho más. Será general en todos los equipos pero estoy optimista y esperanzado de encontrar una buena versión de mi equipo", finalizó.