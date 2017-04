Míchel: "No puedo decir que estemos contentos, sabía que íbamos a sufrir"

El entrenador del Málaga CF, José Miguel González 'Míchel', afirmó que no puede estar "contento con el resultado", aunque no puede reprocharle nada a los jugadores tras la derrota de su equipo ante el Atlético de Madrid (0-2) en la jornada 29 de LaLiga Santander.

"No podemos decir que estemos contentos con el resultado, pero no podemos reprocharle nada a los jugadores porque han reflejado en el campo todo lo que hemos entrenado. Habíamos entrenado bien para preparar el partido y esto se ha reflejado en el terreno de juego. Yo sabía que no íbamos a ganar doce partidos de doce. Sé que vamos a sufrir hasta el final, pero también sé que los vamos a conseguir", apuntó.

El técnico del conjunto malacitano explicó que ahora no pueden pensar en los "méritos" sino que tiene que centrarse en los "hechos" y éstos son "que los resultados no llegan". Aseguró que se están "preocupados" pese a que no pueden reprocharle nada a los jugadores.

"A estas alturas uno no puede estar pensando en los méritos sino en los hechos y los hechos son que los resultados no llegan. Estamos lógicamente muy preocupados, pero se lo acabo de decir a los chicos, no les puedo reprochar nada. Porque el que uno falla un pase, un remate, un despeje puede pasar. Lo que sí han hecho es que han puesto sobre el campo lo que hemos trabajado y a partir de ahí tendremos que seguir buscando soluciones", señaló.