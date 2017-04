Previa del Granada CF - FC Barcelona

El Granada CF recibe este domingo al FC Barcelona en el Nuevo Los Cármenes --20.45 horas/Movistar Partidazo-- en la jornada 29 de LaLiga Santander con la intención de aprovecharse del 'virus FIFA' que pueda tener un Barça que, pese a bajas de últimas hora y de importancia, debe evitar la sorpresa ante un equipo de la zona baja para seguir cerca de la lucha por el título.

Suele atragantársele al Barça el parón de marzo o abril por las selecciones, y de hecho el año pasado entró en una mala racha que estuvo a punto de acabar costándole el campeonato. A ello se suman las ausencias de Leo Messi, por sanción, o de Arda Turan por lesión que merman las opciones en ataque y, además, en Granada la necesidad de triunfo es más que vital.

Hace tres temporadas, en la 2013/14, el Granada CF ya sorprendió al Barça en casa con un solitario gol de Brahimi al primer cuarto de hora que los del 'Tata' Martino fueron incapaces de remontar. Precedentes del éxito nazarí existen, y los de Lucas Alcaraz, que ya era técnico entonces, quieren esgrimirlo para poner el partido de su lado.

La derrota ante el Sporting de Gijón en El Molinón (3-1) en la pasada jornada hizo daño a los granadinos, pues ahora los de Rubi están dos puntos por encima y el Granada es penúltimo, a siete puntos de la salvación. Una situación literalmente opuesta a la de un FC Barcelona que, segundo en la tabla, no puede perder fuelle frente a un Real Madrid que recibe al Alavés unas horas antes.

Antes del parón, el Barça ganó al Valencia en el Camp Nou (4-2) para afrontar bien el descanso. Suárez, Messi por partida doble y André Gomes, que marcó ante su exequipo, dieron aire a un Barça frente a un Valencia combativo pero perdido al final en el feudo blaugrana. Pero esas sensaciones ya quedan atrás y el Barça no quiere revivir fantasmas del pasado en el Nuevo Los Cármenes.

Los de Luis Enrique Martínez llegan a la cita con las bajas de Aleix Vidal y Arda Turan por lesión. El turco sufre una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha y estará de baja unas tres semanas tras caer como víctima del 'virus FIFA'. Además, Gerard Piqué no participó en el último entrenamiento, con permiso del técnico, y ha quedado fuera de la convocatoria sumándose a la baja de Leo Messi, por sanción al ver la quinta tarjeta amarilla ante el Valencia.

Por parte del Granada, buscarán prolongar el sueño de la permanencia ganando al Barça sin Mehdi Carcela, lesionado, y con las dudas de Adrián Ramos, que podría jugar aunque sin estar al cien por cien, y de Matthieu Saunier, quien con una contractura en el bíceps femoral es seria duda para poder recibir a los blaugranas.

En la primera vuelta, el Barça sólo se impuso por la mínima (1-0, con gol de Rafinha) y el Granada plantó muchos problemas con su defensa. Y ese mismo partido, idéntico planteamiento, podría poner en liza Alcaraz para tener la fortuna que les faltó en el Camp Nou. Tendrán a su gente a su lado, pero si sólo les vale ganar, el Barça no difiere demasiado en sus necesidades. Y es que podría decir adiós en Granada al título si no supera el 'virus FIFA' y el Madrid no falla.

FICHA TECNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

GRANADA CF: Ochoa; Foulquier, Lombán, Ingason, Gastón Silva, Cuenca; Mallé, Uche, Angban, Andreas Pereira; y Boga.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Mascherano, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Rafinha, Suárez y Neymar.

--ARBITRO: Jaime Latre (C. Aragonés).

--ESTADIO: Nuevo Los Cármenes.

--HORA: 20.45 horas/Movistar Partidazo.