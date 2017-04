Sampaoli: "El reto fundamental es jugar bien y encontrar la luz que nos permita ir a por los rivales"

El entrenador del Sevilla FC, Jorge Sampaoli, comentó que su equipo tiene como principal reto jugar bien para encontrar la senda que les permitió ser el equipo que iba a por los rivales con las mejores garantías y que le hace estar en tercera posición, antes de enfrentarse al Sporting de Gijón en la jornada 29 de LaLiga Santander.

"Las victorias son importantes y tenemos que encontrar la forma de disfrutar como lo hemos hecho. Este tiempo atrás nos llevó a ser un equipo importante, con valentía y coraje. Tenemos que volver a esa realidad con intensidad, siendo un equipo que no tenga límites y disfrute del ataque. El reto fundamental es jugar bien, encontrar la luz que nos permita ser ese equipo que iba a por los rivales", señaló sobre el regreso de la competición tras el parón de selecciones.

El entrenador argentino reconoció que este descanso en la liga les ha servido para recuperar sensaciones. La "consolidación de los futbolistas" ha sido clave para Sampaoli ya que están "predispuestos a recuperar la forma, la identidad" y todo lo que les hizo estar en tercera plaza. "Fueron días muy importantes para mantener eso", añadió.

El técnico sevillista también recordó que, a pesar de la marcha de Monchi, lo importante es volver a la senda del triunfo. "El ganar nos dará la posibilidad motivacional", expresó, aunque sí reconoció que el ex director deportivo dejó "una conmoción para toda la ciudad porque así lo ha generado su estadía" en el club.

También comunicó que tuvo "un par de reuniones con el presidente" para hablar sobre "generalidades" y de la salida del propio Monchi, pero que todavía no sabe nada sobre el futuro proyecto del Sevilla. "Hay factores que el club estará trabajando para ver cómo confecciona lo que viene y esto es frenético. Si el primer año nos dio opción de pelear cosas, la idea es que el segundo sea mucho mejor", explicó.

Precisamente a este respecto, fue preguntado por Oscar Arias, que pasó tiempo con la plantilla durante el entrenamiento. Sampaoli afirmó que no tiene ningún simbolismo ya que suele ir a los entrenamientos. "La presencia de Oscar no es algo particular, sino habitual, porque siempre está cerca de nosotros. Lo de hoy fue simplemente un saludo cordial, como tenemos a diario", recalcó.

Jorge Sampaoli también tuvo que lidiar con los rumores que le sitúan cerca de entrenar a la selección argentina. Para el preparador es "algo injusto" hablar del tema porque todavía "hay un entrenador trabajando". También confirmó que a él solo le "vincula" el partido contra el Sporting de esta jornada. "No he tenido ningún contacto relacionado con este tema", concluyó al respecto.