Zidane responde a Piqué: "Nadie va a discutir la imagen del Real Madrid"

El técnico del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha respondido al defensa del FC Barcelona Gerard Piqué al asegurar que "nadie" va a "discutir" la imagen del club blanco en una rueda de prensa este sábado enfocada a las polémicas declaraciones del '3' del Barça.

"Me da igual porque lo que me interesa es lo que podemos hacer en el campo, lo que podemos transmitir, la imagen que nosotros tenemos y nadie la va a discutir. Este club es muy grande, por mucho que puedas hablar, no va a cambiar", dijo en la rueda de prensa previa al Real Madrid- Alavés de la vigésima novena jornada de la Liga Santander.

El francés entiende la "preocupación" de los periodistas por las palabras de Piqué, quien afirmó esta semana que los valores que transmite el club blanco no son de su gusto, pero sólo piensa en el Alavés. "El Madrid es un club muy serio, muy grande. Pensamos sólo en el partido de mañana, nos interesa eso, no entrar en cualquier cosa", apostilló.

"Para mí es decir siempre lo mismo. No voy a entrar en eso porque cada uno puede opinar. Este es un club muy grande y serio. Se acabó el tema, no puedo decir más, es contestar siempre lo mismo", finiquitó.