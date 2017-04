Zidane: "Yo no entrenaría nunca al Barcelona"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado en la rueda de prensa previa al duelo ante el Alavés, de la vigésima novena jornada de la Liga Santander, que "no entrenaría nunca" al FC Barcelona al ser cuestionado por las declaraciones del excapitán del Real Madrid, Raúl González Blanco.

"No entrenaría nunca al Barcelona. Ya tienes la portada para mañana", apuntó el francés en la rueda de prensa de este domingo en referencia a las palabras del '7' madridista, quien declaró que "lo primero" es regresar a su casa, el Real Madrid. "Nunca se puede decir que no haré esto o lo otro", añadió.

Preguntado por un posible regreso de Raúl al Real Madrid, Zidane se mostró "encantado" porque es "un jugador emblemático" del club, "su casa". "Me alegro porque si puede estar y hacer algo grande en este club, encantado. No sé cuando va a pasar, pero esta es su casa", añadió.

"Yo no dudo del madridismo de Raúl, me alegro de que vuelva al club y se acabó el tema. Esta es su casa, sobre el puesto no te puedo decir, él te comentará un día lo que va a hacer realmente, él puede decidir si quiere acabar como entrenador. Es un enfermo del fútbol y puede acabar entrenando también", finalizó.