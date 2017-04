Alcácer: "Estoy contento por ayudar al equipo"

El delantero del FC Barcelona Paco Alcácer afirmó que el equipo tiene ganas de "seguir ganando" y se mostró contento por "ayudar al equipo" en un partido muy serio en la victoria ante el Granada por 1-4 en la jornada 29 de LaLiga Santander.

"El campo estaba seco y a la hora de dar los pases no los tengo muy medidos. Un partido muy serio con ganas de todo el equipo de seguir ganando, de seguir sumando y esa es la dinámica a seguir. Contento de ayudar al equipo en lo que puedo, el míster me ha pedido jugar en banda, lo he hecho, y ésa es la actitud no mía sino de cualquier compañero: estar dispuesto a jugar en la posición que sea cuando el míster lo necesite", apuntó.

También habló sobre la lesión de su compañero Rafinha Alcántara al que sustituyó en el minuto 17. "La lesión es una pena, esperemos que no sea mucho. Veremos lo que es después de las pruebas médicas. Pero bueno partido serio del equipo y buenos tres puntos", señaló.

Además, aseguró que cualquier jugador de la plantilla debe estar preparado para entrar al campo y rendir al nivel que exige la entidad barcelonista. Además, añadió que está seguro de que cualquier compañero "lo va a hacer bien".

"Cualquier jugador de esta plantilla tiene que estar preparado para entrar al campo, en el caso de hoy he sido yo y en el caso de que sea otro compañero no dudo en ningún momento que va a estar preparado y lo va a hacer bien", explicó.